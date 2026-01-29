El Gobierno avanzará con un DNU para declarar la Emergencia Ígnea y reforzar partidas contra los incendios
A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, la Mesa Política de la Casa Rosada se reunió este jueves al mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para definir los próximos pasos de la estrategia política del Gobierno nacional en torno a los proyectos más sensibles de la agenda oficial.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la posibilidad de declarar la Emergencia Ígnea ante los incendios que afectan a distintas provincias del país. Según confirmaron altísimas fuentes oficiales, la decisión consensuada fue avanzar con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declare la emergencia y habilite cambios presupuestarios e incrementos de partidas destinadas al combate del fuego.
“La velocidad amerita esa vía”, señalaron desde el entorno presidencial. Otra fuente agregó que no resultaría eficiente enviar el tema al Congreso debido a los tiempos legislativos, ya que la urgencia exige una respuesta inmediata. El decreto, indicaron, es considerado la opción más viable, aunque los detalles finales quedarán en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.
Por el momento, no se precisó la fecha de publicación del DNU. Mientras los gobernadores patagónicos esperaban que la medida se concrete de manera inminente, en sectores de la Casa Rosada advertían que aún resta definir qué fondos se cederán. La última Emergencia Ígnea nacional fue declarada mediante el Decreto 2/2023, firmado por Alberto Fernández, con vigencia hasta el 13 de enero de 2024.
La reunión comenzó a las 12 y se extendió durante una hora y media. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem (vía Zoom); la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. También estuvo presente Luis Caputo, cuya asistencia es habitual cuando los temas tratados implican impacto presupuestario o económico.
Desde el Gobierno remarcaron que ya se está enviando ayuda a las provincias afectadas. En ese marco, Chubut, una de las más golpeadas por los incendios, recibió $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Además, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, que establece medidas para fortalecer el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios.
Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios recibirán $100.810.319.998,50, distribuidos entre 1.062 asociaciones, con una asignación de $94.924.971,75 para cada una. En tanto, las entidades provinciales de segundo grado percibirán $7.754.639.995,93.
La normativa fue firmada el martes pasado, el mismo día en que los gobernadores patagónicos solicitaron formalmente al Congreso el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El pedido fue impulsado por mandatarios de distintos signos políticos: Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
La iniciativa de los gobernadores buscaba declarar zona de desastre en los territorios afectados para habilitar herramientas excepcionales de gestión del riesgo, protección civil y asistencia. En el Gobierno admiten que el pedido no fue el disparador de la medida, pero reconocen que el DNU apunta a mitigar las críticas por la política oficial frente a los incendios en la Patagonia. “Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas. En ese tema, las balas entraron”, admitieron fuentes oficiales.