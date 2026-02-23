El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales y pone el foco en la 12 y la 18 en Entre Ríos
El Gobierno nacional dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales, en el marco del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país.
La medida quedó formalizada mediante la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.
La convocatoria corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” e incluye ocho grandes tramos viales: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En conjunto, abarcan corredores estratégicos para el transporte de personas, la producción agroindustrial y el comercio regional.
En este esquema cobran especial relevancia para Entre Ríos las rutas nacionales 12 y 18, dos arterias centrales para la conectividad provincial. La Ruta Nacional 12, eje del corredor mesopotámico y vía clave hacia los puertos y el Mercosur, y la Ruta Nacional 18, transversal que conecta el este y el oeste entrerriano, forman parte de las trazas incluidas en la licitación. Ambas son fundamentales para la circulación productiva, el transporte de cargas y el movimiento turístico dentro del territorio entrerriano.
Además de las 12 y 18, el llamado contempla sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 16, 19, 34, 66 y 105, junto con accesos y variantes estratégicas, muchas de ellas actualmente bajo control de Corredores Viales.
El modelo propuesto establece un régimen de concesión de obra pública por peaje, mediante el cual las empresas adjudicatarias deberán asumir no solo el cobro, sino también la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las trazas, además de la prestación de servicios a los usuarios.
Desde el Gobierno argumentan que el nuevo esquema busca eliminar el déficit operativo, mejorar la infraestructura vial y retirar al Estado nacional de la gestión directa de las rutas, trasladando el riesgo y la inversión al sector privado.
El proceso se apoya en la Ley de Bases y en el decreto que autorizó la privatización de Corredores Viales, y es coordinado por el Ministerio de Economía con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada para llevar adelante el programa de desestatizaciones.
Según los considerandos de la resolución, el esquema también habilita explotaciones complementarias, como servicios logísticos o comerciales, con el objetivo de generar ingresos adicionales más allá del peaje.
Plazos, ofertas y control
El cronograma ya fue definido. Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 4 de mayo, mientras que la presentación de ofertas cerrará el 18 de mayo al mediodía, con apertura ese mismo día a las 13, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
La licitación será difundida durante siete días en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Economía, y contará además con publicación internacional en el portal del Banco Mundial, en una señal orientada a atraer capital extranjero.
Para evaluar las propuestas se creó una comisión evaluadora ad hoc, integrada por funcionarios técnicos del área de transporte e infraestructura.
Antes del llamado, el proceso incluyó audiencias públicas realizadas entre fines de junio y comienzos de julio del año pasado, con participación de autoridades nacionales, provinciales, organizaciones y actores privados. Los informes de cierre ya fueron aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad.
Asimismo, se cumplió con la tasación previa exigida por ley, paso indispensable para avanzar en la privatización.
La convocatoria refuerza la estrategia del ministro Luis Caputo, orientada a acelerar el programa de reformas estructurales, reducir el gasto público y avanzar en un rediseño profundo del rol del Estado en áreas consideradas estratégicas.
Cabe recordar que el 11 de febrero el Gobierno había anunciado el llamado a licitación correspondiente a la Etapa II-B, que abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.