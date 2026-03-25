El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno avanzará en las próximas horas con la presentación de las condiciones para privatizar Intercargo, la compañía de servicios de rampas que opera en los aeropuertos argentinos. La medida apunta a desprenderse de una compañía pública -que el Estado considera deficitaria- y, en paralelo, sumar dólares.
“Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país”, informó Caputo a través de su cuenta oficial de la red X.
Según el funcionario nacional, se trata de “un paso más en el proceso de transformación del sector aerocomercial, que ya incluyó importantes medidas como la desregulación del mercado aerocomercial y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.
Privatización de Intercargo
Mañana se presentarán las bases y condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país.
Es un paso más en el proceso de transformación del sector…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 25, 2026
De acuerdo a los parámetros fijados por la administración libertaria, la privatización se llevará a cabo con la empresa funcionando, lo que implica la transferencia total de la compañía, la desvinculación completa del Estado Nacional como accionista y la continuidad de la firma como operadora, conservando sus contratos, licencias y operaciones en los aeropuertos donde actualmente presta servicios.
En tanto, Caputo aseguró que con la venta del paquete accionario de la empresa estatal “reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”.