El Gobierno autorizó la realización de eventos de hasta 60 personas en el Parque Nacional Iguazú
El Gobierno nacional autorizó la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las Cataratas, consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo y declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La medida fue oficializada mediante una resolución de la Administración de Parques Nacionales, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que establece que los eventos podrán contar con un máximo de 60 personas y que estará prohibido el uso de drones y equipos de música.
Según se detalla en la resolución 460/2025, la iniciativa responde a la necesidad operativa planteada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú para agilizar la tramitación de actividades de pequeña escala que se realizan de manera habitual en áreas de uso público intensivo, sin generar impactos ambientales relevantes ni modificaciones permanentes.
En ese marco, el texto oficial señala que los espacios habilitados corresponden a “sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Con el aval oficial, la Intendencia del Parque quedará facultada para tramitar y otorgar las autorizaciones correspondientes para los microeventos en el Área Cataratas, las cuales tendrán una vigencia de un año.
Los anexos de la resolución establecen además que se permitirá un máximo de dos microeventos por día y se prohíbe expresamente “la amplificación sonora eléctrica o a batería”, así como “el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional”.
En cuanto a la infraestructura, se autoriza únicamente el uso de elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, mientras que quedan prohibidas las estructuras fijas o ancladas al suelo, así como los cierres totales de los espacios donde se desarrollen las actividades.