El Gobierno autorizó a Acciona Servicios Argentina a operar servicios aeroportuarios en todo el país
El Gobierno Nacional autorizó a la empresa Acciona Servicios Argentina S.A. a prestar servicios aeroportuarios operacionales en tierra y de rampa en general, en el marco del proceso de apertura y desregulación del sector aerocomercial impulsado por la administración nacional.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 38/2025 de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
“Esta nueva habilitación forma parte de la desregulación y apertura del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno Nacional para fortalecer la oferta de servicios aeroportuarios en todo el país, promover la competencia y mejorar la eficiencia operativa”, informó la cartera.
Acciona Servicios Argentina S.A., filial de la multinacional española Acciona, especializada en servicios aeroportuarios y con base en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), podrá ofrecer servicios de rampa general y operaciones en tierra en una amplia red de terminales aéreas. Entre ellas, se incluyen los aeropuertos de Aeroparque, Tucumán, Córdoba, Salta, Bariloche, Rosario, Mendoza, Jujuy, Posadas, Iguazú, Corrientes, El Calafate, Ushuaia, Chapelco y Neuquén, entre otros.
Con esta incorporación, Acciona se convierte en la novena empresa habilitada para operar servicios de rampa en el país, junto a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A. y Swissport Argentina S.A., todas autorizadas durante 2025.
Desde la Secretaría de Transporte destacaron que “con este nuevo ingreso al mercado aéreo, el Gobierno Nacional continúa consolidando la apertura aerocomercial y el crecimiento del sector, mejorando la conectividad, ampliando la oferta de vuelos y elevando la calidad de los servicios para pasajeros y aerolíneas”.
El comunicado oficial subraya además que esta medida busca brindar más herramientas a las compañías aéreas para operar tanto en cielo como en tierra, favoreciendo de manera directa al turismo y a la economía nacional.