El Gobierno aumentó parcialmente los impuestos a los combustibles
El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles que comenzará a regir en enero y tendrá impacto directo en los surtidores, mientras que difirió para febrero el resto del ajuste pendiente. La medida fue oficializada mediante el Decreto 929/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Según la normativa, se determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de enero de 2026.
En el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el impuesto a los combustibles líquidos sube a $17,291 por litro (en diciembre era de $16,373), mientras que el impuesto al dióxido de carbono pasa a $1,059 (desde $1,003).
Para el gasoil, el tributo se incrementa a $14,390 en el impuesto a los combustibles líquidos (antes $13,546), a $7,792 en el tratamiento diferencial aplicado a determinadas regiones (desde $7,335) y a $1,640 en el impuesto al dióxido de carbono (antes $1,544).
El ajuste rige en todo el país, aunque con una aplicación diferencial para el gasoil destinado a las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
No obstante, el Ejecutivo aclaró que los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones del año calendario 2024 y del primer, segundo y tercer trimestre de 2025 no se aplicarán de manera plena en enero. Esos ajustes pendientes para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil fueron postergados para febrero.
En el texto oficial, el Gobierno justificó la decisión al señalar que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes”.
De este modo, la administración de Javier Milei continúa con una estrategia de desdoblamiento y postergación de los aumentos impositivos plenos sobre los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto más fuerte en los precios de los surtidores y, en consecuencia, contener efectos adicionales sobre la inflación.