El Gobierno aumentará los salarios docentes en los colegios y liceos que dependen del Ministerio de Defensa
El Gobierno de Javier Milei anunció este jueves que aumentará los salarios docentes de los liceos y colegios que dependen del Ministerio de Defensa. Así lo confirmaron desde la cartera que encabeza Luis Petri, que reconoció la crisis en el sector y apuntó contra el kirchnerismo.
Las subas salariales serán de hasta el 43% y la percibirán unos 1.400 docentes de los institutos y liceos vinculados a Defensa. El anuncio se concreta después de protestas y reclamos en el Dámaso Centeno, un tradicional colegio de Caballito, dependiente del Ministerio.
El aumento salarial “representa un paso decisivo en la recomposición y jerarquización del personal docente de los institutos y liceos militares”, explicó el Gobierno, que señaló que con esta medida “busca dar respuesta a un reclamo histórico y sentar las bases de un esquema de actualización más justo y sostenible en el tiempo”.
Estiman que afectará a unos 1.400 docentes, un 48% del plantel del Sistema Educativo de la Defensa Nacional. En ese sistema se encuentran los Liceos Militares, el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno y el Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos (INAC-CIATA).
La crisis en el sector había quedado expuesta en junio pasado, con las protestas en el Dámaso Centeno. Hasta ese momento, a lo largo del año, habían renunciado 50 de los 193 docentes que trabajaban en el lugar. Una maestra de grado por un turno percibe $370 mil, menos de la mitad de lo que recibe un cargo similar en el sistema educativo de la Ciudad.
En el comunicado, el Ministerio de Defensa apuntó directamente contra los “16 años de gobierno kirchnerista” como causa de la crisis en el sistema educativo.
“Los salarios quedaron atados a un esquema pensado para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, regulado por un índice obsoleto y anacrónico, en un país que jamás resolvió su problema de inflación constante”, señalaron desde el Gobierno de Milei.
Volvieron a cargar contra “la herencia calamitosa”, con “más un 500% de inflación acumulada” y con nulas actualizaciones de los índices utilizados para los cálculos salariales.
Además, enmarcaron los actuales aumentos salariales en el “ordenamiento macroeconómico” y la “reconstrucción institucional”, que tiene como objetivo “revertir el deterioro del sistema de formación militar”.