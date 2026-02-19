El Gobierno aprobó el Plan Nacional de Alzheimer como prioridad en salud mental
El Ministerio de Salud de la Nación aprobó el Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con demencia y sus familias, y a reducir el impacto sanitario y social de estas patologías en el país.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 279/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, e incorpora el abordaje del Alzheimer como prioridad dentro de la política de salud mental.
Más de 500.000 personas afectadas
De acuerdo con los fundamentos del documento, en Argentina más de 500.000 personas viven con Alzheimer, la forma más frecuente de demencia, que representa entre el 60% y el 70% de los casos.
Se trata de una enfermedad progresiva e irreversible, cuya prevalencia crece de manera exponencial a partir de los 65 años. Se estima que entre el 5% y el 7% de las personas mayores de esa edad presenta algún tipo de demencia. Además, afecta en mayor proporción a mujeres y a población urbana.
A nivel global, alrededor de 50 millones de personas viven con demencia, con un impacto económico superior a 1,3 billones de dólares anuales, cifra que podría duplicarse hacia 2030.
El Plan también contempla a personas diagnosticadas con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLe) y Demencia Frontotemporal (DFT).
Seis ejes estratégicos
La iniciativa, elaborada por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, se estructura en seis ejes principales:
- Promoción y prevención
- Formación y capacitación de recursos humanos
- Atención integral y apoyo a personas con demencia y sus familias
- Investigación, innovación y sistemas de información
- Coordinación intersectorial
- Diagnóstico de situación y epidemiología
Entre las acciones previstas se incluyen campañas nacionales para reducir el estigma, elaboración de guías clínicas para la detección temprana, fortalecimiento de la atención primaria y el impulso de investigaciones epidemiológicas.
Prevención y factores de riesgo
Uno de los puntos centrales del Plan es el abordaje de factores de riesgo modificables. El documento señala que el control de la hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, bajo nivel educativo y aislamiento social podría prevenir un porcentaje significativo de los casos.
Además, advierte que menos del 50% de los casos están diagnosticados, lo que refleja un importante subdiagnóstico y la necesidad de reforzar la detección precoz desde el primer nivel de atención.
Apoyo a cuidadores
El texto destaca que el 75% de los costos asociados a la enfermedad recaen en las familias y cuidadores, mientras que solo una cuarta parte corresponde a gastos directos del sistema sanitario.
En ese marco, el Plan propone incorporar de manera estructurada apoyo psicológico y social para cuidadores formales e informales, con capacitación específica y estrategias destinadas a prevenir el agotamiento, la depresión y la sobrecarga.
Sin erogación adicional
La resolución aclara que la implementación no implicará una erogación presupuestaria adicional para la cartera sanitaria, aunque habilita a la Dirección Nacional de Salud Mental a dictar normas complementarias para su puesta en marcha.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca establecer una referencia técnica nacional que oriente a las provincias, respetando el carácter federal del sistema sanitario, frente a uno de los principales desafíos de salud pública vinculados al envejecimiento poblacional.