El Gobierno apelará el fallo que lo obliga a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno confirmó que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025. La presentación será elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, tribunal encargado de revisar la resolución firmada por el juez Adrián González Charvay.
Desde la Casa Rosada sostienen que la sentencia constituye una “invasión” a las atribuciones del Poder Ejecutivo para ordenar las cuentas públicas y administrar el presupuesto nacional. Afirman además que aplicar la ley sin partidas específicas podría poner en riesgo el equilibrio fiscal.
El fallo cuestionado hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Único de Discapacidad, acompañados por organizaciones del sector. Los demandantes advirtieron que la suspensión de la ley —derivada del decreto presidencial— deja sin protección a miles de personas y profundiza la crisis del sistema de prestaciones.
El magistrado declaró que el artículo 2 del DNU era “inválido en todos sus aspectos” por contradecir el procedimiento constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Además, sostuvo que el Ejecutivo “excedió de forma manifiesta sus facultades” al intentar suspender una ley aprobada por insistencia del Congreso y vigente por imperativo constitucional.