El Gobierno anunció una inversión de US$ 300 millones para sumar 43 trenes nuevos en el AMBA
A pocos días del descarrilamiento del tren Sarmiento cerca de la estación Liniers, el Gobierno oficializó una inversión de US$ 300 millones para renovar el sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante la compra de 43 trenes nuevos.
La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se lanzó el llamado a licitación en el marco de la Emergencia Ferroviaria. Las formaciones serán Unidades Múltiples Diésel (DMU) completamente nuevas y la operación avanzará mediante una contratación directa por compulsa abreviada, a cargo de Trenes Argentinos Operaciones.
El sistema ferroviario del AMBA —que transporta a 1.3 millones de pasajeros por día— no incorporaba nuevas formaciones desde 2015. La adquisición incluye 150 coches de pasajeros, insumos y componentes para el mantenimiento inicial por tres años, además de la documentación técnica necesaria para su puesta en servicio.
El Gobierno apuntó que el objetivo central es modernizar la flota, mejorando la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia operativa. Las nuevas unidades se sumarán a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, permitiendo reemplazar material rodante con más de 50 años de antigüedad.
Esta iniciativa forma parte de un programa de inversión mayor, que también incluye la compra de tres locomotoras diésel-eléctricas por US$ 7 millones para la Línea San Martín, con llegada prevista para enero de 2026. A su vez, se destinaron US$ 119 millones para repuestos ferroviarios esenciales destinados a los mantenimientos pesados de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, tras nueve años sin reposición, informó la Secretaría de Transporte.
La incorporación de estas 43 formaciones cero kilómetro permitirá mejorar las frecuencias, gracias al aumento en la velocidad de circulación, y reducir los tiempos de viaje. También se prevé una disminución cercana al 50% en el consumo de combustible respecto de las locomotoras diésel actualmente en servicio en el AMBA.