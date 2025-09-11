El Gobierno anunció un nuevo esquema de vacunación contra la fiebre aftosa
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en sus redes sociales que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) publicará mañana en el Boletín Oficial una resolución que modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa. La medida, según el funcionario, apunta a reducir costos para la ganadería sin comprometer la sanidad animal ni el estatus sanitario del país.
IMPORTANTE— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 11, 2025
Seguimos trabajando para bajar el costo de la producción en el campo.
A partir de una Resolución del SENASA que se publicará mañana en el Boletín Oficial, se modificará el plan de vacunación contra la fiebre aftosa, que generará un ahorro para la producción…
Caputo precisó que, desde la segunda campaña de 2026, dejarán de vacunarse vaquillonas, novillos y novillitos, categorías que ya poseen inmunidad suficiente. “Este cambio significará un ahorro cercano a 14 millones de dosis y alrededor de 22 millones de dólares”, señaló.
Además, los feedlots quedarán exceptuados de la primera campaña anual, lo que reducirá en casi 2 millones las dosis aplicadas y generará un ahorro adicional de 3 millones de dólares.
En total, el nuevo esquema implicará una baja de 16 millones de dosis y un ahorro global de 25 millones de dólares para los productores. “Se trata de un avance que mantiene intactas las condiciones sanitarias y comerciales de la Argentina, al mismo tiempo que mejora la competitividad del sector”, destacó Caputo.
Cabe recordar que el año pasado el Gobierno ya había modificado la producción de estas vacunas, pasando de las tetravalentes (con cuatro cepas) a trivalentes y bivalentes, eliminando la cepa C3 Indaial, luego de reclamos de los productores por los altos costos.