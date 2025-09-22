El Gobierno amplía el fin de semana largo de noviembre con cambios en la Ley de Feriados
El gobierno de Javier Milei confirmó la ampliación de un fin de semana largo en noviembre, con el objetivo de impulsar el turismo y dinamizar las economías regionales. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 614/2025, que introdujo cambios en la Ley de Feriados Nacionales y permite que los feriados que caen en sábado o domingo sean trasladados al viernes o lunes siguiente, generando así más oportunidades de descanso y viajes.
La nueva facultad, ahora en manos de la Jefatura de Gabinete, ya se aplicó para el feriado del 12 de octubre, que se conmemorará el viernes 10, y se extenderá a la agenda de noviembre. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, destacó que la disposición es “crucial para la industria turística” porque contribuye a “desestacionalizar la oferta y activar las economías regionales”.
Feriado de noviembre: cuatro días de descanso
Con esta normativa, el cronograma de noviembre quedará de la siguiente manera:
- Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
- Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.
- Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
El corrimiento del feriado de la Soberanía Nacional al lunes 24, sumado al puente turístico del viernes 21, permitirá un fin de semana extralargo de cuatro días.
Cambios en la política de feriados
El Decreto 614/2025, firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, modificó la aplicación de la Ley 27.399, que no contemplaba qué hacer con los feriados trasladables que coincidían con fines de semana. Con la nueva reglamentación, la Jefatura de Gabinete será la autoridad de aplicación y podrá decidir en qué fecha específica reprogramar los feriados, dentro de las opciones habilitadas.
Próximos feriados y fines de semana largos de 2025
El calendario para lo que resta del año es el siguiente:
- Viernes 10 a domingo 12 de octubre: fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 21 a lunes 24 de noviembre: fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional.
- Sábado 6 a lunes 8 de diciembre: fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible de Navidad.
Estas fechas representan nuevas oportunidades para el turismo interno y la reactivación de las economías regionales.