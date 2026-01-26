El Gobierno amplía el acceso de miembros de las FFAA a cargos políticos
El Gobierno nacional avanzó con una modificación relevante del régimen que regula la carrera de las Fuerzas Armadas. A un mes de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, el presidente Javier Milei y su gabinete firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2026, que introduce cambios en la Ley 19.101 de Personal Militar.
La reforma permite que militares en actividad puedan desempeñarse en cargos dentro del Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad o pasividad, y sin que ese período afecte su carrera profesional, el cómputo de antigüedad, los ascensos o el retiro.
Hasta ahora, la normativa establecía que el personal militar designado en funciones políticas o administrativas debía pasar primero a disponibilidad y luego a pasividad, lo que implicaba que ese tiempo no fuera considerado como servicio efectivo. Con el nuevo decreto, ese límite queda eliminado y se habilita la continuidad plena de la carrera militar mientras se ocupan funciones en el Ministerio.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron —en off a elDiarioAR— que la modificación busca resolver un problema operativo inmediato, ya que el régimen anterior desalentaba la incorporación de cuadros técnicos y profesionales al área de Defensa. Según esa interpretación, el objetivo es que el Ministerio pueda contar con personal altamente calificado sin generar perjuicios en su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno también fundamentó la decisión en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que consagra la igualdad ante la ley y el acceso a los empleos públicos en función de la idoneidad. A su criterio, la restricción previa implicaba una limitación de derechos para el personal militar y no agregaba garantías adicionales al principio de control civil.
La explicación oficial aclara que la medida no crea privilegios ni altera aspectos sustanciales de la carrera militar, y precisa que la modificación no alcanza a los oficiales de más alto rango —Teniente General, Almirante o Brigadier General— ni a quienes hayan ejercido como jefes del Estado Mayor Conjunto o de los Estados Mayores Generales de cada fuerza, por tratarse del tramo final de la carrera.
No obstante, la decisión generó fuertes críticas desde la oposición. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó duramente el decreto y lo calificó como “un DNU hecho a medida”, al advertir que habilita que militares en actividad ocupen cargos políticos y luego regresen a funciones de mando dentro de las Fuerzas Armadas.
“Con este DNU, el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandar un buque”, escribió Rossi en redes sociales. Y agregó: “La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada”.
Para el exfuncionario, la reforma profundiza un doble proceso preocupante: por un lado, la militarización del Ministerio de Defensa y, por otro, la politización de las Fuerzas Armadas, lo que definió como un “retroceso absoluto”.