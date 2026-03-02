El Gobierno admitió que no fue parte de la negociación para liberar a Nahuel Gallo
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que el Gobierno de Javier Milei no participó de las gestiones que terminaron con la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo más de 400 días detenido en Venezuela. A su vez, el jefe de Gabinete Manuel Adorni apuntó a los vínculos entre la AFA y el régimen chavista.
“La interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel ni al Gobierno argentino, ni al de Estados Unidos, ni al de Italia, ni al de Brasil, ni a ninguna de las instancias en las que se planteó la negociación. Agradecemos que está acá y que está bien. Más delgado, pero bien”, dijo este lunes por la mañana Monteoliva en diálogo con TN.
La liberación del gendarme argentino se concretó luego de negociaciones con miembros de la oposición y representantes de la Asociación del Fútbol Argentino, en medio de la tensa relación con el Gobierno por las denuncias de corrupción en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
Al ser consultada por la versión de que las gestiones entre la AFA y el régimen de Delcy Rodríguez llevaban más de un mes, Monteoliva reconoció que lo desconoce. “No podemos afirmar la cantidad de tiempo. Nosotros tuvimos con el canciller Quirno una llamada el sábado a la noche de parte de María Alexandra (Gómez, la pareja de Gallo) con la situación en Caracas en ese momento. Muchas veces habíamos recibido llamadas en las que parecían que lo iban a liberar y finalmente no ocurría”.
“Con muchísima expectativa la mañana del domingo nos enteramos del vuelo que llegaría a Caracas y por supuesto hasta que no lo vimos con nuestros ojos fue todo incertidumbre”, reconstruyó la funcionaria. “El canciller y el resto del Gabinete hablamos ayer con el presidente y estaba al tanto de todo”, agregó y dijo que aún no hay un encuentro confirmado entre Gallo y el mandatario.
El gendarme argentino se encuentra esta lunes en el edificio Centinela de Gendarmería donde se le realizarán una serie de estudios de rigor para determinar su estado de salud tras su extenso período privado de la libertad. “En caso de que se requiriera hacer otro análisis, se lo llevará a otro lado. Pero la idea es que él descanse y defina sus propios tiempos”, detalló Monteoliva.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también habló de la liberación de Gallo: celebró el regreso del gendarme a la Argentina, pero también le apuntó a los vínculos de la AFA con el chavismo.
“Lo prioritario es que Gallo haya sido liberado, vuelto a la Argentina y que haya recuperado su libertad y la comparta con su familia después de 448 días de no saber cuál era la situación que estaba atravesando. Estamos felices y emocionados”, afirmó.
A su vez, Adorni dijo que la relación de la Argentina con Venezuela “no es acorde a la diplomacia moderna” y agregó que los dirigentes de la AFA que lograron la liberación del gendarme tras más de un año de infructuosas negociaciones oficiales ahora deberán precisar cuál es su relación Venezuela. “Los involucrados tendrán que explicar la relación con el régimen chavista”, reclamó.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dieron señales hace un mes y medio de que querían liberar al argentino Nahuel Gallo.
Sin embargo, no querían entregarlo al gobierno de Javier Milei y a su canciller Pablo Quirno, quienes ni siquiera la reconocieron en su cargo tras la caída de Maduro. Por eso prefirieron iniciar negociaciones paralelas con opositores de nuestro país y con dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentino.
El vuelo privado que trajo de regreso a Gallo, de hecho, estaba vinculado a la AFA. En la primera foto que trascendió del gendarme tras su liberación se lo vio al pie de la aeronave junto a Luciano Nakis, prosecretario de esa entidad, y Fernando Isla Casares, secretario de Protocolo de la entidad. Nakis es hijo de Noray y en un partido apareció secándole la nuca a Claudio “Chiqui” Tapia.
Los dirigentes que se mostraron con Gallo estaban en Caracas para la inauguración de obras en el nuevo Centro de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol.
Tal como lo hizo en su camino de ida hacia Venezuela entre el cierre del sábado y las primeras horas del domingo, el avión Learjet 60 de la empresa Baires Flight, debido a su mediano porte, necesitó efectuar paradas en Guayaquil (Ecuador) y Arica (Chile) antes de volver a Argentina.
Gallo realizó el trayecto con la camiseta de la selección Argentina puesta y tomando mates con los pilotos. Al llegar, lo esperaban un equipo médico para realizarle un chequeo médico y Gendarmería con su banda para brindarle la bienvenida y un uniforme de la fuerza para que pueda utilizarlo.