El Gobierno admite que aumentó la desocupación y afecta a casi 2 millones de personas
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación se incrementó al 7,5% durante el cuarto trimestre de 2025, lo que significa un aumento de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.
En los últimos tres meses de 2025, la oferta laboral alcanzó los 22,72 millones de personas, lo que representa un incremento de 69.300 individuos respecto al tercer trimestre. Sin embargo, el empleo total se redujo en 142.600, elevando el número de desocupados a 1,64 millones de personas, un aumento de 211.900 trabajadores.
Al comparar con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral creció en 138.200 personas, mientras que el empleo disminuyó en 107.600 y el desempleo se incrementó en 245.700 trabajadores, según la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos, con un total de 47,7 millones de habitantes.
Durante el mismo período, las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron estables. La tasa de actividad se situó en 48,6%, mientras que la tasa de empleo fue del 45%, evidenciando un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y de 0,7 en comparación con el año previo.
El aumento del desempleo afectó especialmente a la población joven. Entre las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desocupación creció 3,0 puntos porcentuales, mientras que en los varones del mismo grupo etario la suba fue de 3,7 puntos. En contraste, en los grupos de 30 a 64 años, los indicadores de desempleo se mantuvieron estables para ambos géneros.
En el análisis de la población desocupada en los 31 aglomerados urbanos, las mujeres jóvenes de hasta 29 años representaron el 23,1% de los desocupados, mientras que los varones de esa misma franja alcanzaron el 27,9%. En los grupos de 30 a 64 años, las mujeres desocupadas conformaron el 22,8% y los varones el 23,6%. Para mayores de 65 años, los porcentajes fueron bajos: 0,9% para mujeres y 1,7% para hombres.
Con respecto al tiempo de búsqueda de empleo, 24,9% de las personas desocupadas llevaba entre 1 y 3 meses buscando trabajo, 14,6% entre 3 y 6 meses, y 13,7% desde hacía entre 6 y 12 meses. Un 30,9% intentaba reinsertarse en el mercado laboral desde hacía más de un año, mientras que 15,9% buscaba empleo desde hacía menos de un mes.
En términos de ramas de actividad, la construcción se destacó como el sector que más desocupados concentró, con un 19,3%, seguido por el comercio con 16,0%, el servicio doméstico con 11,3% y la industria manufacturera con 9,7%. El resto de las ramas abarcó el 42,9% restante.
En cuanto a la evolución del desempleo por regiones, Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos lideraron el ranking con un 9,5% de desocupación, superando el promedio nacional. En contraposición, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis mostraron los índices más bajos, con 0,6%, 1,3% y 1,5% respectivamente.
Al observar por región, Gran Buenos Aires se posicionó en el primer lugar con 8,6% de desocupación, seguido por el área pampeana con 7,7%, el Noreste con 5,6%, Cuyo con 4,9%, la Patagonia con 4,8% y por último, el Noroeste con 4,2%.