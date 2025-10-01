El Gobierno aclaró que la compra de dólar oficial solo podrá hacerse en bancos y casas de cambio autorizadas
El Gobierno nacional confirmó este martes que la compra de dólar oficial solo podrá realizarse a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Al mismo tiempo, subrayó que no se trata de una nueva medida, sino de una aclaración frente a lo que calificó como una “interpretación errónea”.
En un comunicado, el BCRA explicó: “No hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas”.
Asimismo, remarcaron que “la compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones”.
El mensaje oficial apareció tras la confusión generada por miles de clientes que denunciaron, durante la tarde, la imposibilidad de adquirir divisas a través de billeteras virtuales, donde el precio era más bajo que el de los dólares financieros.
“Nos pidieron apagar”: el mensaje de una billetera virtual
En medio del desconcierto, el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, respondió a una consulta en X con la frase: “Nos pidieron apagar”. Más tarde, la fintech confirmó que su banco proveedor, BIND (Banco Industrial), había solicitado cortar la operatoria de dólar oficial de manera inmediata y hasta nuevo aviso, sin especificar los motivos. La decisión impactó también en Mercado Pago.
“Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre”, señaló Sbdar en otro posteo.
Mientras la venta de dólar oficial quedó suspendida, las operaciones con dólar MEP continuaron sin inconvenientes. Plataformas como Ualá, que solo ofrecen la operatoria financiera a través de su ALyC propio, no registraron alteraciones.
Por ahora, la operatoria de billeteras virtuales con el dólar oficial se mantiene “suspendida hasta nuevo aviso”, dejando abierta la incógnita sobre cuándo y bajo qué condiciones volverá a estar disponible para el público minorista.