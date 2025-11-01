El Gobierno acelera las privatizaciones: licitaciones de rutas, represas y empresas energéticas marcan la nueva etapa del plan Milei
El Gobierno nacional avanza a paso firme en su agenda de privatizaciones, con el objetivo de traspasar activos estratégicos de transporte y energía a manos privadas. En las próximas semanas, la administración de Javier Milei pondrá en marcha licitaciones clave de rutas y represas hidroeléctricas, mientras define el listado de empresas que podrían ser privatizadas en una segunda etapa de gestión.
En los despachos oficiales ya circula el borrador con las firmas que podrían pasar total o parcialmente a capital privado, el cual se enviará al nuevo Congreso en los próximos meses. Mientras tanto, el Ejecutivo busca dar señales claras de continuidad en el proceso de retiro estatal y mostrar que el plan de privatizaciones no se detendrá.
Desde el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas se ultiman detalles para anunciar qué compañía se quedará con la ruta del Mercosur, la primera concesión vial del Gobierno libertario, para la cual siete empresas presentaron ofertas.
“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, al destacar el interés generado por el proceso. La preadjudicación se definiría en las próximas dos semanas.
Además, el 7 de noviembre se conocerán las ofertas para la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas: Alicurá (AES Argentina), El Chocón y Arroyito (Enel), Piedra del Águila (Central Puerto) y Cerros Colorados (Orazul). El Gobierno espera recaudar entre US$500 y US$700 millones con esta operación.
Para lo que resta de 2025, la gestión nacional proyecta una segunda etapa de licitaciones para las rutas nacionales hoy bajo control de Corredores Viales, que implicaría la transferencia de más de 4.400 kilómetros distribuidos en ocho tramos, entre ellos la Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, además de las rutas 3, 5 y 7, y los accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, donde sobresale la ruta 9, saldría a licitación en 2026.
Entre las empresas bajo análisis para su privatización o venta parcial este año se destacan Enarsa, Transener, AYSA, Belgrano Cargas, la Hidrovía Paraná-Paraguay y Nucleoeléctrica Argentina. En el caso de Enarsa, se prevé una venta “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue.
Asimismo, el Gobierno trabaja para vender antes de febrero las acciones estatales en Transener, la principal transportista eléctrica del país, y avanza en la valuación de AYSA para ofertar la mayoría accionaria en la Bolsa de Comercio. En tanto, el Belgrano Cargas saldría a licitación entre noviembre y diciembre, y los nuevos pliegos para la Hidrovía estarían listos hacia fin de año.
Finalmente, la privatización parcial de Nucleoeléctrica podría concretarse entre fines de 2025 y comienzos de 2026. Mientras tanto, el Gobierno ya proyecta incluir en la próxima fase a Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, en línea con la meta de “quitar al Estado de la economía”, como remarcan los funcionarios libertarios.