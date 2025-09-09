El gobernador mendocino conserva su lealtad con Milei, pero advierte: “No sirve un estilo basado en insultos o descalificaciones personales”
El golpe en las urnas que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires aún replica en todo el país. La nacionalización de la elección caló hondo también en las provincias que se mantienen cercanas al Ejecutivo nacional, pero que miran ahora con preocupación la carrera hacia los comicios de octubre.
Y más aún, aquellas que cerraron un pacto electoral con el presidente Javier Milei, como sucede en Mendoza, con el gobernador radical Alfredo Cornejo, uno de sus principales aliados. Es momento de cambiar o profundizar la estrategia rumbo a las votaciones, en una provincia catalogada como “anti-k”.
“El Gobierno nacional cometió un error al nacionalizar una contienda provincial”, expresó el mendocino, tomando distancia de los agravios que suele provocar el presidente.
“No sirve un estilo basado en insultos o descalificaciones personales, porque eso degrada la deliberación democrática”, comentó el mandatario local, por lo que consideró que “el mensaje de estas elecciones también es un llamado de atención en ese sentido”.
Puntualmente, en cuanto al resultado electoral del domingo, Cornejo explicó que la victoria del peronismo no representa una sorpresa, ya que se trata de un distrito gobernado durante casi 38 de los 42 años de democracia, con un peso determinante en la primera y tercera sección electoral del conurbano bonaerense. “En esas zonas casi nunca pierden y por eso adelantaron la elección, que les salió bien”, señaló.
Al poner el ojo en el escenario nacional, Cornejo destacó que el oficialismo mileísta necesita ampliar su base de apoyo. En este sentido, consideró que la Casa Rosada “ha privilegiado alianzas con muy pocos gobernadores” y sostuvo que “al menos otros seis u ocho mandatarios provinciales lo han acompañado en el Congreso y merecen un tratamiento diferente”.
Por eso, recalcó que: “Espero el presidente Milei haya hecho una autocrítica en ese sentido”, por lo que expresó su expectativa de que eso se traduzca en hechos concretos.
Cornejo decidió estar presente en un acto de apertura de una calle departamental para responder a la prensa sobre los comicios victoriosos de Axel Kicillof: “El kirchnerismo no está muerto, sino que sigue vivo y con posibilidades de volver al poder nacional”, declaró el gobernador.
“Un regreso del kirchnerismo significaría más pobreza, más desigualdad, más economía en negro y un deterioro todavía mayor en salarios y jubilaciones”, expuso el jefe de Estado mendocino, diferenciándose de regiones como el conurbano bonaerense, donde los sectores más postergados explican la diferencia a favor del peronismo.
“Son poblaciones vinculadas a la ayuda social, a la industria protegida por el Estado y al aparato de traslado y movilización de votantes”, reafirmó Cornejo, quien confirmó que no modificará el rumbo en Mendoza y recordó además que todos los oficialismos provinciales que adelantaron sus comicios resultaron vencedores, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras sigue su curso la campaña proselitista hacia el 26 de octubre, en lo local, Cornejo remarcó que la provincia cuyana seguirá encolumnada en su programa de gobierno, sosteniendo la inversión en educación y salud mientras administra con equilibrio la obra pública.