El gobernador de Santa Cruz durísimo contra Milei: “Tenemos un presidente que agrede, que falta el respeto constantemente”
El anunciado y luego oficializado veto al reparto de ATN enturbia la propuesta de diálogo del Gobierno de Javier Milei con las provincias. Ahora fue Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, quien se le plantó al presidente: lo acusó de usar el mismo “método de soberbia” que utilizaron Néstor y Cristina Kirchner. “Molesta la falta de respeto, molesta el grito constante, la agresión verbal, cuando me parece que no hay motivo para tratar de esta forma o destratar de esta forma a los gobernadores”, dijo el mandatario patagónico.
“Para poder tener comunicación hay que hacerlo desde el respeto. Es muy difícil entablar una relación con el Gobierno nacional cuando tenemos un presidente que agrede, que falta al respeto constantemente”, remarcó este sábado Vidal.
Consultado sobre el veto al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reclamó esos fondos al advertir que “sirven a las provincias, encargadas de mantener la paz social”.
“Los programas nacionales educativos que suspendió la Nación los sostienen las provincias, los programas de salud que suspendió la Nación los sostienen las provincias, de las rutas nos hacemos cargo, nos hacemos cargo de todo”, enfatizó en diálogo con Radio con Vos. Y se preguntó: “¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Que las provincias se sigan fundiendo y que el único que pueda llegar a salir adelante sea el Gobierno nacional y que además cada vez es más chico, más egoísta, más descalificativo?”.
Vidal, que le ganó la gobernación santacruceña después de 32 años de control de los Kirchner, comparó a Milei con Néstor y Cristina. “El 52% de nuestra provincia es pobre. Eso lo generó una política de soberbia igual a la que aplican hoy a nivel país”, remarcó. En esa línea, subrayó: “Aplica el mismo método que aplicó el gobierno anterior durante tantos años. Acá el que piensa distinto es automáticamente calificado con palabras que son barbaridades que pocas veces se han escuchado en la política”.