El gobernador de Salta vuelve a marcarle la cancha a Milei: “No estamos dispuestos a ser sirvientes”
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de ejecución de obras viales y anunció el inicio de la Autopista del Valle de Lerma Papa Francisco, que tendrá 22 kilómetros de extensión y será financiada íntegramente con recursos provinciales. Durante el acto, lanzó un mensaje contundente: “Estamos dispuestos a servir, pero no a ser sirvientes”, reclamando a la Nación que cumpla con las promesas de infraestructura para las provincias.
Sáenz, que hasta ahora se había movido como aliado del oficialismo en el Congreso, recordó que hace más de un año se firmó un convenio con la Nación por obras de infraestructura que nunca se concretaron. “Muchas de ellas no se iniciaron”, señaló, y pidió a los legisladores nacionales “que dejen de lado la soberbia y tengan la grandeza de pelear por estas obras tan importantes para los salteños”.
En tono firme, agregó: “Acá no despertamos leones, pero tampoco hay corderos. Estamos para ayudar, pero no ser esclavos. No podemos pasar en un día de héroes a villanos: héroes cuando acompañamos y villanos cuando nos traicionan y quieren que votemos en contra de los intereses del norte argentino”.
El mandatario destacó que la autopista y otras obras en ejecución en la provincia “son hechos, no palabras vacías”. Y diferenció su gestión de la nacional al remarcar: “Cuando prometemos, cumplimos. Nuestra palabra vale”.
Entre las obras en marcha mencionó los tramos de la Ruta Nacional 51, los dos tramos de la RN 40, y los trabajos de mantenimiento en las rutas nacionales 50, 16, 34 y 68. Sáenz aseguró que seguirá exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Nación: “Estas obras tanto nos costó conseguirlas y no vamos a dejarlas caer”. También convocó a los diez legisladores nacionales por Salta a respaldar el planteo.
El reclamo por la situación de las rutas no es exclusivo de Salta. Otros gobernadores también elevaron críticas: en Santa Fe, Maximiliano Pullaro exige mejoras en los accesos viales a los puertos, claves para el comercio exterior; mientras que en Neuquén, el intendente de Añelo, Fernando Rodrigo Banderet, viene advirtiendo sobre el mal estado de los caminos que conducen a Vaca Muerta, donde circulan cientos de camiones por semana.