El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cruzó a Cristina Kirchner: “Una vez más, intenta ensuciarme”
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien lo mencionó -sin nombrarlo- en su declaración indagatoria este martes, en el marco de la causa que investiga la causa Cuadernos de las Coimas. “Una vez más, intenta ensuciarme”, denunció el mandatario provincial.
Al presentarse en tribunales de Comodoro Py, la expresidenta se refirió a un episodio ocurrido en 2019, donde un artículo periodístico daba datos de presuntas maniobras de extorsión vinculadas al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli. En ellas, D’Alessio habría mencionado como “recaudador” del fiscal a Sáenz.
A esta declaración se sumó una publicación de la exintendenta de Quilmes y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, en redes sociales, donde compartió una foto de Sáenz con Stornelli y D’Alessio, a la cual respondió el gobernador salteño.
Una vez más, la expresidenta @CFKArgentina intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py.
Voy a… https://t.co/6YMuGBPHFu pic.twitter.com/y8ccHq0hc2
— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 17, 2026
“Una vez más, la expresidenta Kirchner intenta ensuciarme con mentiras y difamaciones. Hace poco, un exdiputado nacional de La Cámpora fue imputado por crear cuentas falsas para difamarme, escondido cobardemente en perfiles falsos. Hoy hace lo mismo en Comodoro Py”, denunció.
En ese sentido, el gobernador le “refrescó la memoria” a Mayra Mendoza, con un video del juez Alejo Ramos Padilla en la Cámara de Diputados, donde el magistrado habla del entonces intendente de Salta, Gustavo Sáenz, que “apareció en las publicaciones de los primeros días” sobre la Causa Cuadernos, pero él “se presentó inmediatamente con su celular para despejar cualquier duda que había”.
Además de compartir el video, Sáenz remató su publicación en X con un pedido para Cristina Kirchner: “Un baño de humildad le vendría bien. No espero que pidan disculpas, pero sí que tenga la grandeza de dar un paso al costado del PJ. No puede ser el juguete de su hijo y sus amigos”.