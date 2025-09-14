Maran Suites & Towers

El gobernador de Jujuy, otro valiente que defiende su provincia: “No hubo acuerdo con Nación, en octubre competimos contra LLA”

Redacción | 14/09/2025 | Destacadas, Política | No hay comentarios

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, confirmó que: “Vamos divididos en octubre, tenemos nuestro Frente Provincias Unidas, donde vamos a competir contra LLA”. En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario señaló que no hay diálogo con el gobierno nacional.

Respecto a la Mesa de los Gobernadores, Sadir indicó que el objetivo es “trabajar en un espacio político, pensando en construir una alternativa a los dos extremos que ya están planteados”.

Sobre el gobierno nacional, reconoció logros en materia macroeconómica “en un país que venía muy desordenado y con tantos años del kirchnerismo”. Aunque enfatizó la necesidad de medidas de microeconomía: “Hoy la economía doméstica está muy mal y parte de eso fue una advertencia de las últimas elecciones, como también con el hecho de gobernar con poca sensibilidad hacia los más vulnerables”.

En relación con la situación legislativa, Sadir anticipó un escenario de definiciones esta semana en el Congreso: “Hay que ver cómo va a actuar cada uno de los legisladores, pero entiendo que hay una mayoría que va a poder sostener la insistencia y voltear esos vetos. Son temas muy sensibles e importantes para la sociedad”.

En materia fiscal, el mandatario remarcó la importancia de la ley de presupuesto, que presentará mañana el presidente de la Nación, Javier Milei, en cadena nacional. Y puntualizó en la necesidad de consolidar el equilibrio de las cuentas públicas: “El presupuesto es fundamental. Si no se aprueba, va a tener que seguir prorrogando el presupuesto. Y eso es una mala señal para la economía y para el mercado internacional”.

En tanto, sostuvo que siempre estuvo de acuerdo con el déficit cero y subrayó que las provincias “fueron las primeras en ordenar su situación fiscal”. Y afirmó: “Se puede gobernar con déficit cero y superávit, pero con un sentido social, que hace falta y la gente necesita”.

Por último, y consultado sobre el clima político y las críticas al oficialismo, Sadir descartó un escenario de crisis institucional y lo atribuyó al resultado electoral: “No comparto el clima destituyente. Se perdió una elección y fue un aviso para el gobierno, de que hay una gran cantidad de ciudadanos que están en desacuerdo o desencantados con la orientación o el camino que tomó el gobierno nacional. El gobierno tiene que trabajar para escuchar eso y corregir, para nada está terminado el gobierno. Tiene que seguir gobernando porque le quedan dos años y tiene la oportunidad de cambiar en función de los avisos que dan las elecciones”.

