El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora pidió rechazar el veto al Financiamiento Universitario
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció con firmeza sobre el debate del financiamiento de las universidades públicas y convocó a los diputados nacionales a rechazar el veto presidencial a la ley que busca garantizar los fondos para su funcionamiento.
A través de sus redes sociales, el mandatario cordobés argumentó que la educación es la base del progreso y que un ajuste en esta área es perjudicial para el desarrollo del país.
En sus declaraciones, Llaryora enfatizó que “sin #educación no hay progreso posible”. Sostuvo que vetar la ley que asegura los fondos para las casas de altos estudios “es negar el futuro de la Argentina”.
Según el gobernador, las universidades son el motor del conocimiento, el avance científico y la innovación tecnológica que sustentan el desarrollo tanto humano como productivo de la nación.
En este sentido, afirmó que negarse a proveer más recursos para el sistema universitario implica “darle la espalda a miles de jóvenes y a las familias que confían en la educación como camino de progreso”.
Con la mirada puesta en la sesión del Congreso de la Nación, donde se define “el presente y el porvenir” de las instituciones, Llaryora convocó directamente a los legisladores.
“Convoco a diputadas y diputados a rechazar el veto presidencial y a respaldar el #FinanciamientoUniversitario”, expresó.
El mandatario fue contundente al señalar que “las universidades no pueden ser la variable de ajuste” y que el país saldrá adelante “con más educación, nunca con menos”. Su mensaje concluyó con un llamado a la acción: “Defendamos con orgullo la #UniversidadPública”.
En paralelo a su reclamo a nivel nacional, el gobernador destacó las acciones que se están llevando a cabo en su provincia para fortalecer el sistema educativo superior.
“Por eso en #Córdoba estamos fortaleciendo y expandiendo nuestra Universidad Provincial”, comunicó.
Detalló que su plan de gobierno avanza con la construcción de 14 nuevas sedes para la Universidad Provincial de Córdoba (@upc_cordoba), lo que representa una inversión en 70.000 metros cuadrados de nueva infraestructura universitaria.
El objetivo, según explicó, es “llevar la @upc_cordoba a cada rincón de la provincia”