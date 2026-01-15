El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio “está 100% contenido”
El Gobierno de Chubut informó este jueves al mediodía que el incendio forestal está contenido en un 100%, tras más de una semana de intenso trabajo con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo.
Los incendios que habían comenzado el 5 de enero afectaron más de 12 mil hectáreas en la zona de Puerto Patriada, El Hoyo y áreas aledañas. Tras largas luchas en los últimos días se reactivaron focos en diferentes puntos y el Gobierno mantuvo la alerta en toda la comarca.
Ignacio Torres confirmó que: “El incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno”, indicó en una publicación de X.
Y destacó que más allá de que las recientes lluvias contribuyeron a apagar los focos de incendio, el verdadero reconocimiento es “para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén”.
También remarcó el profesionalismo del Comité de Emergencia, integrado de forma conjunta con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero. Y asimismo reconoció “la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento”.
Y agradeció especialmente a los intendentes y a quienes “trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años”.
“A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad”, concluyó Torres su comunicado.