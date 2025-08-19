El Garrahan exhorta a Frigerio y a los senadores entrerrianos a aprobar la Ley de Emergencia Pediátrica
El hospital Garrahan, referente nacional en atención infantil, envió una nueva carta al gobernador Rogelio Frigerio y a los senadores nacionales de Entre Ríos, solicitando su respaldo político para la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica, que ya cuenta con media sanción en Diputados. El documento la califica como una herramienta imprescindible y urgente para evitar el colapso del sistema de salud pediátrico nacional.
El texto alerta sobre una crisis sin precedentes: desde enero de 2024, más de 220 profesionales renunciaron ante la imposibilidad de sostenerse económicamente con sus salarios, desarmando equipos interdisciplinarios que demandaron años de formación y trabajo conjunto.
La carta también remarca la atención que el Garrahan brinda a pacientes entrerrianos: cientos de niños y niñas de la provincia fueron asistidos durante el último año, lo que refuerza la necesidad de respaldo legislativo por parte de los representantes de Entre Ríos.
En este marco, la Comisión del Garrahan instó a los senadores a revertir la postura de los diputados provinciales Nancy Ballejos, Beltrán Benedit y Francisco Morchio, que votaron en contra de la ley, y a sumarse a la mayoría que apoyó la iniciativa en la Cámara baja.
“La ciudadanía está mirando y esperando respuestas. Quienes no estén del lado de la salud pública quedarán expuestos ante un pueblo que ya no tolera la indiferencia frente a la salud de la infancia”, advierte el documento. Además, señala que el hospital podría colapsar lentamente si los responsables políticos no actúan, instando a que no se conviertan en partícipes del deterioro del sistema.
El debate en el Senado se anticipa como decisivo, mientras las alertas sobre el deterioro de los recursos humanos y las condiciones laborales en el sector sanitario se multiplican. Organizaciones sociales y gremiales comienzan a movilizarse para exigir la sanción definitiva de la norma.
El pedido del Garrahan coloca a Frigerio y a los senadores entrerrianos en el centro de la escena, y el desenlace de la votación marcará no solo el futuro inmediato del hospital, sino también la capacidad del sistema político para responder a una emergencia sanitaria que afecta a los sectores más vulnerables de la infancia.
Fuente: Diario El Argentino