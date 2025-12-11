El futuro político de Honduras en manos del Consejo Electoral
La Comisión Permanente del Congreso de Honduras anunció que no validará los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, en medio de un clima de protestas masivas, acusaciones de fraude y exigencias de anulación del proceso electoral.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmó en conferencia de prensa que el Legislativo “no ratificará un proceso viciado”, denunciando presiones de estructuras del crimen organizado, incluidas organizaciones vinculadas al narcotráfico, así como las pandillas MS-13 y Barrio 18. También advirtió sobre la “violación directa de la libertad del elector”.
Los resultados preliminares mantienen al candidato conservador del Partido Nacional, Nasry Asfura, con una ventaja de poco más de 42.000 votos sobre el centrista Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 99,40% de las actas escrutadas.
El Consejo Electoral inició este jueves un escrutinio especial de más de 2700 informes electorales inconsistentes provenientes de diversas regiones del país. El proceso se desarrolla bajo supervisión de observadores internacionales y representantes de las fuerzas políticas.
Las irregularidades se concentran especialmente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, donde se reportaron 509 y 678 actas con inconsistencias, respectivamente, según el diario El Heraldo.
El escrutinio especial no implica un recuento total de votos, sino una revisión exhaustiva de actas por parte de los Consejos de Recepción de Votos, encargados de detectar errores en los totales. De acuerdo con los datos preliminares, alrededor de 250 votos por acta permanecen en disputa, lo que representa más de 500.000 votos inciertos que podrían modificar el resultado final.
Hasta el último reporte, Asfura —respaldado por Donald Trump— mantiene una ventaja de solo 42.407 votos, por lo que el recuento especial será determinante para definir al próximo presidente. La jornada electoral estuvo marcada por fallas técnicas en el sistema de divulgación, denuncias de irregularidades y cuestionamientos de sectores sociales y políticos.