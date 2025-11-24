El futuro de la ganadería exportadora: productores de Paraná Campaña se capacitan para ingresar al mercado internacional
Bajo el título “El futuro de la ganadería con visión exportadora”, el director de Producción Animal de Entre Ríos, Martín Sieber, encabezó una conferencia destinada a productores de Paraná Campaña, convocados por la Sociedad Rural de María Grande, quienes buscan reunir información clave para dar el salto hacia los mercados internacionales de carne.
Durante la jornada, el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca explicó que “hablamos sobre las oportunidades que se abren para el ganadero de invernada que produce en un establecimiento inscripto como exportador”, actividad que contó con la presencia de especialistas del Senasa, el INTA y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.
Sieber destacó que “tenemos un producto muy apreciado en el mundo y la idea es que todos los que se lo propongan puedan acceder a ese beneficio”. En ese sentido, remarcó que desde el Ministerio de Desarrollo Económico el trabajo se centra en asesorar, acompañar y demostrar que cumplir con los requisitos de exportación es posible, con el objetivo de que más productores entrerrianos puedan insertarse en el mercado internacional de carnes.