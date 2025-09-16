El furcio de Manuel Adorni sobre Javier Milei: “Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente”
Manuel Adorni, cometió un tremendo furcio durante su conferencia de prensa de este martes, al asegurar que “si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente”. Antes del error, el vocero presidencial había sido consultado por posibles cambios de nombres en el Gobierno, en medio de la interna que provocó la derrota electoral en Provincia de Buenos Aires y el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
️ El furcio de Manuel Adorni durante la conferencia de prensa: "Si hay alguien comprometido con la corrupción, es el Presidente" pic.twitter.com/4p8X0OphA0
— Noticias Argentinas (@NAagencia) September 16, 2025
Adorni llevó adelante la conferencia de prensa luego de varias ausencias en jornadas tensas para el Gobierno, tras la derrota electoral y las denuncias de corrupción que salpican a la hermana del presidente, Karina Milei. En este contexto, una de las preguntas de los periodistas presentes apuntó a conocer la posición de Milei respecto a lo sucedido en ANDIS y los reclamos de las “Fuerzas del Cielo” – como se conoce a los militantes digitales de La Libertad Avanza – puntualmente sobre Martín y “Lule” Menem.
“Suponiendo que sea como vos decís, el que efectivamente elige a los funcionarios de primera línea es el presidente de la Nación y esto tiene que quedar bien en claro. Luego a sus funcionarios de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios de acuerdo a la capacidad de ellos o a como ellos se sientan cómodos con las personas trabajando. Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del presidente se respetan”, sostuvo Adorni en la primera parte de su respuesta.
Así, Adorni destacó que Milei “tiene plena confianza en los funcionarios” aunque advirtió que esto “no quita que es respetuoso de la instancia judicial”. En este sentido, exigió que se conozca el trasfondo de los audios, a los que reconoció como reales, aunque negó rotundamente el contenido de los mismos.
El furcio, que se volvió viral en las redes, surgió en el final de su respuesta. “El presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole”, explicó Adorni, antes de concluir que si “hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente”.