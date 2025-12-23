El fundador de Rapanui apoyó la reforma laboral de Milei y confiesa: “Antes de contratar a una persona lo analizamos 50 millones de veces”
Un contundente apoyo al proyecto de ley de reforma laboral, tributó el fundador de la reconocida empresa chocolatera Rapanui. “Le va a dar un tremendo impulso al país”, opinó Diego Fenoglio, quien ratificó su predilección con las políticas económicas, tributarias y laborales que impulsó el Gobierno de Milei.
“No sé si a mí, personalmente, pero sí al país le traerá un impulso tremendo”, argumentó Fenoglio este martes por la tarde, en diálogo con radio Rivadavia. Su empresa, Rapanui, no cesa de expandirse en los últimos años en el exterior, de la mano de su producto estrella Franui, que arribó en 2025 a mercados internacionales variados.
Pero, explicó, hay algo que tiene en común con otras empresas: “Tengo muchos amigos que tienen empresas chiquitas. Nosotros (Rapanui) somos una empresa mediana, con estudios de abogados… Pero antes de contratar a una persona lo analizamos 50 millones de veces, porque sabemos los juicios laborales que se nos vienen atrás”.
Sobre la legislación laboral actual, que es la que busca modificar el proyecto de Ley de Modernización Laboral, Fenoglio señaló: “Te ponen una pata en la cabeza antes de empezar a armar una empresa con la legislación laboral tal como está ahora. Yo tengo cuatro o cinco amigos que han tenido juicios y que casi se funden. Otro amigo tuvo que cerrar tres veces su imprenta y tuvo que rearmar otra empresa por los líos laborales”.
“Sin ninguna duda (la reforma laboral) va a generar más laburo. Y va a aparecer más gente en blanco, dado que hoy hay mucha gente trabajando en nego porque no pueden trabajar… Y lo ideal no es tener a una persona en negro”, concluyó el empresario.