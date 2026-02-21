El Frente Entrerriano Federal rechazó una eventual reforma de la Constitución Provincial
Integrantes concordienses del Consejo Provincial del Frente Entrerriano Federal se reunieron en la sede del Sindicato La Bancaria de Concordia, en un encuentro encabezado por el presidente partidario, Nicolás Parera Deniz; los vicepresidentes Florencia Bustia y Daniel Cedro; y el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo.
La convocatoria abordó una agenda amplia que incluyó cuestiones salariales, la organización interna del partido y el rechazo a una posible reforma de la Constitución Provincial.
Críticas al aumento salarial no remunerativo
Durante la reunión, los dirigentes calificaron como “inaceptable” el aumento salarial acordado por el Gobierno Provincial y el gremio mayoritario en carácter no remunerativo ni bonificable.
Desde el espacio señalaron que otorgar incrementos bajo esa modalidad equivale, en los hechos, a un “aumento en negro”, ya que no impacta en aguinaldo, jubilación, antigüedad ni otros derechos laborales.
“Esta modalidad puede ser un alivio coyuntural, pero gobernar implica dar soluciones estructurales y previsibles, no parches transitorios propios de una lógica empresarial”, expresaron.
En ese marco, el partido exigió que toda recomposición salarial sea remunerativa y bonificable, en línea con los derechos laborales vigentes.
Impulsan una Jornada Programática
Como parte del fortalecimiento interno y la construcción de propuestas, el profesor Jorge Móndolo promovió la organización de una Jornada Programática que convocará a exfuncionarios, técnicos y militantes.
El objetivo es elaborar propuestas concretas en áreas como salud, educación, economía, obra pública y seguridad, con la intención de consolidar una alternativa de gobierno provincial y municipal.
Rechazo unánime a modificar la Constitución de 2008
El punto central del encuentro fue el rechazo firme y unánime a cualquier intento de reforma de la Constitución Provincial de 2008.
Desde el Frente Entrerriano Federal sostuvieron que presentar una eventual reforma como una medida de ahorro fiscal constituye “una premisa engañosa”, ya que la eliminación de una cámara legislativa no implicaría una reducción sustancial del gasto estructural, debido a que el personal pertenece a planta permanente.
Advirtieron además que una modificación de ese tipo afectaría la capacidad del Poder Legislativo para ejercer su función de contrapeso frente a los demás poderes del Estado.
El espacio recordó que la Constitución de 2008 fue producto de una consulta popular y del consenso de todas las fuerzas representadas en la Convención Constituyente. Destacaron que su texto incorporó órganos de control con autonomía funcional y rango constitucional, estándares de transparencia, organización del Ministerio Público Fiscal, derechos colectivos y protección ambiental.
También subrayaron que bajo el régimen constitucional vigente un ex gobernador fue condenado en un proceso que evidenció la independencia de los órganos de control.
Cuestionamientos a la práctica institucional
El partido consideró “paradójico” que se impulse una reforma desde una gestión que —según plantearon— no ha demostrado apego estricto al texto constitucional vigente.
Entre los ejemplos mencionaron el sostenimiento durante 2024 de un tributo sin ley formal que lo autorizara, en tensión con el principio constitucional de legalidad tributaria, así como la modificación de la fecha de apertura de sesiones ordinarias, pese a que la Carta Magna fija expresamente ese plazo.
Asimismo, señalaron que la Constitución de 2008 aún presenta deudas de implementación, como la puesta en funcionamiento plena de la Defensoría del Pueblo, y que resulta contradictorio promover su reforma sin haber completado su desarrollo.
En conclusión, el Frente Entrerriano Federal afirmó que Entre Ríos no necesita una reforma constitucional impulsada por consignas coyunturales, sino instituciones sólidas, órganos de control con plena autonomía y el respeto al equilibrio de poderes.