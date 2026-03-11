El Foro Anual del CEER se realizará el 30 de julio en Paraná
El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) ya trabaja en la organización de la XIX edición de su Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sostenible”, que se realizará el jueves 30 de julio de 2026 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para el análisis de la coyuntura económica y política, así como para el debate sobre el fortalecimiento institucional y los desafíos vinculados al desarrollo sostenible.
En esta nueva edición, el Foro volverá a convocar a disertantes de reconocido nivel para abordar temas clave de la agenda productiva. Se espera la participación de empresarios, dirigentes, profesionales y representantes de organizaciones intermedias de la provincia y la región, en un ámbito pensado para el intercambio de ideas y la construcción de consensos sobre cuestiones estratégicas para el desarrollo.
El Consejo Empresario de Entre Ríos es una entidad que desde hace más de 27 años nuclea a empresarios y directores de distintos sectores productivos de la provincia, promoviendo el diálogo, el intercambio de ideas y la generación de propuestas orientadas al desarrollo socioeconómico sostenible de Entre Ríos.