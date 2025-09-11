El FMI ratifica el apoyo pero advierte sobre la necesidad de “sentar las bases para las reformas fiscales necesarias”
Luego de la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar este jueves al Gobierno por la implementación del programa económico, pero advirtió sobre la “volatilidad de las tasas de interés” y sus efectos “negativos sobre la actividad económica”.
En una conferencia de prensa en Washington, la directora de Comunicaciones de organismo, Julie Kozack, contestó varias preguntas sobre Argentina, luego de que los candidatos de la Libertad Avanza fueran derrotados el domingo por el peronismo por un margen cercano al 14%, más amplio de lo que anticipaban las encuestas, lo que sembró dudas sobre la política de ajustes de programa.
La funcionaria reveló que la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, había hablado con el ministro Luis Caputo tras los comicios, concretamente “a principios de semana”, para “discutir el progreso con la implementación del programa”. Señaló, además, que Caputo asistirá a las reuniones anuales del FMI en octubre en Washington y no antes, como había trascendido.
Kozack volvió a enfatizar el apoyo al Gobierno que había expresado en un tuit el martes y dijo que “el personal del FMI está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas en la implementación de su programa” que tiene como objetivo “afianzar de manera duradera la estabilidad y fortalecer las perspectivas de crecimiento de Argentina”.
Y agregó: “Apoyamos la adhesión continua de las autoridades al ancla fiscal y su agenda integral de desregulación, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”.
Luego avanzó un poco más ante varias preguntas específicas. Sobre el ajuste fiscal, dijo que “damos la bienvenida a los superávits primarios logrados hasta agosto en el lado fiscal, y esto es consistente con los objetivos del programa”.
Pero lanzó una advertencia para que las reformas continúen: “Esperamos que el presupuesto de 2026 continúe con el progreso de este proceso y también sentar las bases para las reformas fiscales necesarias y consolidar los logros necesarios para lograrlo”.
También hubo elogios para la reducción constante de los precios en los últimos meses. “Reconocemos muy bien el importante progreso en la reducción de la inflación, y esto ha dado lugar a una inflación mensual inferior al 2% durante cuatro meses consecutivos”, dijo Kozack.
La funcionaria se refirió también a la política monetaria implementada por el Gobierno. “Reconocemos que el papel que ha desempeñado la política monetaria restrictiva para ayudar a limitar las trayectorias cambiarias hasta la inflación”.
Sin embargo, Kozack advirtió sobre el posible freno a la actividad económica como consecuencia del marco restrictivo y las altas tasas de interés: “Como se destaca en el informe del personal técnico para la primera revisión del programa, las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados sobre la actividad económica”, dijo.