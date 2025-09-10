El FMI apoyó al Gobierno tras la dura derrota electoral
El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió este martes a apoyar al Gobierno tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires: dijo que continúa “colaborando estrechamente” con el programa y que respalda el compromiso de la Argentina para “afianzar la estabilidad”.
Luego del “lunes negro” en el que subió el dólar y el riesgo país y cayeron fuertemente los activos de Argentina tras la derrota del oficialismo en las urnas el domingo, la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, publicó este martes en X: “El personal del FMI está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, escribió.
IMF staff is closely engaged with the Argentine authorities as they implement their program for entrenching stability and improving the country’s growth prospects. (1/2)
— Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025
Y agregó: “Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su adhesión continua al ancla fiscal y la agenda integral de desregulación”.
We support their commitment to ensure the sustainability of the program’s FX and monetary framework, as well as their continued adherence to the fiscal anchor and comprehensive deregulation agenda. (2/2)
— Julie Kozack, IMF (@IMFSpokesperson) September 9, 2025
El Fondo había permanecido en silencio tras el resultado electoral del domingo, a pesar de las múltiples consultas de los periodistas. Incluso no había hecho comentarios tras la decisión del Gobierno la semana pasada de intervenir para frenar el dólar dentro de las bandas de flotación.
Luego del lunes negro en los mercados, el Merval mantenía este martes el rojo (-0,24%), aunque con una caída mucho más suave que la de la jornada posterior a las elecciones bonaerenses (-13,25%).
El dólar oficial cerró este martes a $ 1.425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En tanto, el dólar blue cotizaba a $ 1.385 en el mercado informal.
El apoyo del Fondo es importante para el Gobierno en este momento, luego de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires por unos 13 puntos a manos del peronismo y cuando el presidente Milei afronta fuertes críticas por su estilo confrontativo y de gestión.
Pero el presidente también enfrenta cuestionamientos sobre la dureza del plan de ajuste que, si bien bajó la inflación y el déficit fiscal, ha complicado el bolsillo de muchos sectores que tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Incluso desde Wall Street advirtieron con preocupación sobre la actitud “hostil”, “intolerante” y “arrogante” que ha mantenido el gobierno de Javier Milei. Los analistas remarcaron la importancia de que el Gobierno busque “consensos para ampliar el apoyo político” y la urgencia de “reconstruir los puentes” con la oposición moderada para mantener la gobernabilidad y el rumbo económico.
Ahora el Fondo sale a ratificar que siguen conversando como siempre con las autoridades de Argentina y que apoyan el rumbo sin cambios del programa, basado en el ancla fiscal y una agenda integral de desregulación.
Pero el tuit también marca el apoyo al Gobierno en “garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”, una manera de decir que avalan la reciente intervención del Tesoro en el mercado cambiario para frenar la volatilidad.