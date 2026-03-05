El flamante ministro Juan Bautista Mahiques pidió varias renuncias en áreas que dependen de su Cartera
El Ministerio de Justicia de la Nación comenzó con una nueva etapa, la cual tiene a Juan Bautista Mahiques como ministro y a Santiago Viola como secretario. Una de las determinaciones que tomó la administración entrante fue la de pedir la renuncia de casi todos los titulares de organismos públicos que dependen del Ministerio.
El Ministerio de Justicia tiene la jurisdicción sobre cinco organismos, de los cuales se pidió la renuncia en cuatro de ellos: el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El pedido de Mahiques de que pongan a disposición su renuncia no implica su aceptación, aunque parece ser que hay una intención clara de avanzar en todas esas áreas. En declaraciones a A24, el ministro dejó la posibilidad de que siga en su cargo Alejandro Malik, de la Oficina Anticorrupción.
La Procuración del Tesoro es la única entidad que salió indemne, al menos por ahora. “Es un área sensible, que lleva causas importantes para el Estado”, confirmaron.
El Instituto General de Justicia (IGJ) también tendrá cambios. Mahiques ya tomó la determinación de pedirle la renuncia a su titular, Daniel Vítolo. Esta área es central en el marco de la disputa que el Gobierno tiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La UIF también es un área sensible que había experimentado cambios de autoridades a comienzos de año con la salida de Paul Starc y el ingreso de Ernesto Gaspari. Semanas atrás, el organismo había establecido una resolución que ajustaba los controles de financiamiento de armas. Además, había sido participado en una revisión de rutina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual había sido comandado por Amerio.
Los cambios no responden a un motivo distinto que el arribo de una nueva gestión política en el Ministerio. Es algo que desde distintos sectores del Gobierno esperaban que pasase. “Es lógico que se revea todo. Depende del ministro revisar las distintas áreas de su Ministerio para ver qué cambios cree necesario hacer”.