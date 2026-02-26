El fiscal Stornelli denunció a Ricardo Quintela por presunta instigación a la violencia colectiva y amenaza de sedición
El fiscal federal Carlos Stornelli denunció este miércoles al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por las declaraciones que realizó en un programa de radio en las que afirmó que el Gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”. La presentación quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py y apunta a que se investigue la posible comisión de delitos como el de la incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición.
En el escrito de 4 páginas, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 relató que tomó conocimiento “en razón de haber tomado estado público” de los hechos y promovió la denuncia judicial “a fin de que mediante la pertinente instrucción sumarial sea investigado y, de acreditarse su materialidad, se deslinde la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
Según la presentación del fiscal, este martes 23 de febrero Quintela “habría exteriorizado diversas manifestaciones públicas que, prima facie, podrían ser susceptibles de adecuación típica en figuras vinculadas a la incitación a la violencia colectiva, la eventual instigación a cometer delitos y la posible afectación del orden constitucional, entre otros, adquiriendo mayor trascendencias y gravedad institucional por tratarse de un funcionario público en ejercicio de altas responsabilidades”. Los dichos a los que se refirió Stornelli fueron realizados en el programa “Mañana Sylvestre”, conducido por el periodista Gustavo Sylvestre y emitido por Radio 10.
Para Stornelli, esas expresiones implican una “comparación explícita con los hechos ocurridos en el año 2001” y una alusión a la eventual necesidad de adoptar “fuertes decisiones”, “incluso frente a la posibilidad de víctimas fatales”, con “proyección sobre la coyuntura presente”.
En el apartado de calificación legal, el denunciante indicó que el hecho podría encuadrar bajo los delitos previstos en los artículos 209 (instigación a cometer delitos), 211 (intimidación pública), 212 (incitación a la violencia colectiva), 213 (apología del crimen) y 226 bis (amenaza de sedición) del Código Penal.
Además, solicitó que se incorporen como prueba “un fragmento del programa ‘Mañana Sylvestre’ (…), correspondiente al día del 23 de febrero del corriente año; como así también un recorte del mismo programa el cual fuera publicado en la red social X (…)”, y que se adopten “las medidas urgentes del caso para la debida preservación de los registros audiovisuales mencionados precedentemente”.
También pidió que, en su oportunidad, “reciba V.S. declaración indagatoria a Ricardo Clemente Quintela, en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.
El expediente ahora deberá ser sorteado para determinar qué Juzgado Federal intervendrá y resolver si corresponde impulsar o no la investigación solicitada por el Ministerio Público Fiscal.