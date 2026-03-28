El fiscal Gerardo Pollicita impulsa la investigación a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Gerardo Pollicita formuló el requerimiento para que se investigue el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
En su presentación, el fiscal solicitó impulsar la acción penal al considerar que existen elementos que ameritan profundizar la pesquisa en base una denuncia de la diputada Marcela Pagano. Según el escrito, la denuncia sostiene que el funcionario “habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público”.
El eje de la denuncia apunta a un presunto “desproporcional incremento patrimonial”, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”. También se menciona la incorporación de fondos cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.
Entre los datos remarcados por la Fiscalía, según la denuncia, se destaca que el patrimonio del funcionario “habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal”, junto con la declaración de dinero en efectivo en dólares y pesos, y un nivel significativo de endeudamiento.
Otro de los puntos bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de la provincia de Buenos Aires.
Se trata de la casa en el Country Indio Cúa Golf Club, partido Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el cual no se encontraría consignado en su Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), presentada ante la Oficina Anticorrupción, según la denuncia.
De acuerdo a la denuncia citada por el fiscal, “múltiples fuentes coincidentes señalan” que Adorni y su pareja habrían estado vinculados a la construcción de una vivienda que no figura en su declaración jurada patrimonial.
En ese sentido, se advierte una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”, en la que el funcionario declaró únicamente dos propiedades y no consignó bienes en ese emprendimiento.
La denuncia alude a que según información pública disponible en portales inmobiliarios, “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cuá asciende a aproximadamente u$s149.875, con valores que oscilan entre u$s129.000 y u$s249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”
Para avanzar en la investigación, el fiscal Pollicita pidió una batería de medidas de prueba. Doce en total, entre ellas, solicitó informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la titularidad de bienes, vehículos y posibles participaciones societarias.
La investigación quedó ahora a consideración del Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.
Otra de las posibilidades es que el juez delegue la causa en el fiscal, y que sea Pollicita quien lleve adelante las medidas relacionadas a la investigación.