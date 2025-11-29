El FICER vivió otra jornada multitudinaria y este sábado coronará su edición con la entrega de premios
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) continúa convocando a un público masivo y este viernes tuvo como gran destaque la proyección de Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi, que llenó por completo el Centro Provincial de Convenciones (CPC). En ese mismo espacio, este sábado a las 20 se realizará la ceremonia de premiación del festival. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) y mantiene su entrada libre y gratuita.
Además de la gran respuesta del público, la jornada del viernes ofreció otros momentos relevantes, como la proyección de El infierno de los vivos, film rodado en Santa Fe con participación entrerriana; una función especial con materiales recuperados por la Cinemateca; y la presencia del cineasta chileno Ignacio Agüero, invitado de honor del FICER, quien brindará una clase magistral y expresó: “Este Festival me ha gustado muchísimo, se siente una calidez especial y una cultura de cine muy rica”.
También continuaron los espacios de formación, las funciones de cine infantil y las actividades del patio gastronómico, que reúne sabores y producciones de emprendedores locales y se consolida como un punto de encuentro para el público.
Destacados del sábado
- Clase magistral de Ignacio Agüero, documentalista chileno e invitado de honor del FICER. A las 11, en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).
- Cine Internacional: Pequeño, grande y lejos (de Jem Cohen), a las 15 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).
- Escuela Itinerante de Cine Entrerriano: proyección de Videominutos, a las 16, en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).
- Clausura del FICER: en la sala del Primer Piso del CPC, a las 20, con la entrega de premios de las secciones en competencia.
Luego, a las 21, se proyectará Un cabo suelto, del realizador uruguayo Daniel Hendler, con actuaciones de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.
- Coplas Activadas: Anajunno + Cinemateca de Entre Ríos, a las 23, en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina.
Actividades destacadas del domingo
- Películas sorpresa: a las 15, 18 y 20.30 en el Cine Círculo (Andrés Pazos 339).
- Películas sorpresa: a las 16.30, 19 y 21.30 en el Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).