El Ficer premió a los proyectos destacados del Forum y continúa con programación gratuita en Paraná
En el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), este jueves se realizó la premiación del Forum, el espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades continúan este viernes con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).
El Forum funcionó durante las tres primeras jornadas del festival, con 26 participantes que atravesaron mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Doce proyectos compitieron por premios monetarios y servicios profesionales, mientras que los otros catorce —invitados especiales— accedieron directamente a instancias de acompañamiento profesional.
La ceremonia tuvo lugar en el predio del Mirador TEC. En la apertura, el director y guionista Nicolás Herzog sostuvo:
“El Forum nació para construir un lugar donde la industria audiovisual pueda encontrarse, escucharse y proyectarse. Lo vivido estos días confirma ese camino”.
A su vez, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, señaló:
“Pensar qué necesitamos para hacer nuestras películas en este contexto difícil es un desafío enorme. Este espacio existe también para acompañar y escuchar proyectos en su búsqueda de concreción”.
Ganadores
FILM COMMISSION DE SANTA FE
Dos pases directos para PULSAR 2026
- Mención: Tetas, de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca (Córdoba).
- Premios:
- Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).
- Todo bien igual (largometraje de ficción en desarrollo), de Victoria De Michele (Entre Ríos).
INSTITUTO AUDIOVISUAL DE MISIONES (IAAVIM)
Pase directo al Mercado Entre Fronteras 2026
- Premio: Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).
FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE (FAB)
Pases directos para FAB 2026
- Mención: Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner.
- 1º Premio: Todo bien igual, de Victoria De Michele.
Premios de la Industria
Machaco Films + Aramos Cine
Asesoría en coproducción internacional para mejor proyecto de cine de género
- 1ª Mención: Perla Guaraní, de Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (Oficial NEA).
- 2ª Mención: Flor, de Fernando del Castillo. Productora: Pamela Carlino (Pulsar Santa Fe).
- 1º Premio: En la piel del familiar, de Emilio López. Productora: Bárbara Volpatti (Pulsar Santa Fe).
Estudio Silver
Traducción al inglés de un proyecto
- Mención: Camino, de Germán Berger. Producción: Nahuel Balcarce (ARAER).
- 1º Premio: Tetas, de Angélica Germanetti.
Cinetren y Meridiano
Tutorías en construcción de audiencias
- Premios:
- La suspensión del tiempo, de Marina Layana (FAB Río Negro).
- Con locura y pasión, de Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (Córdoba).
Mostra Cine
Asesoría en diseño de coproducción internacional al mejor proyecto con impacto social
- Premio: Chalet, de Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Productora: Ana Taleb (Pulsar Santa Fe).
Mostra Cine otorgó además un reconocimiento a dos jóvenes creadores por abordar la memoria desde la mirada de su generación.
Ajimolido Films
Asesoría en desarrollo artístico, financiación y comercialización
- Premio: Silvestre, de Elián Guerin. Producción: Andrés Tes (Oficial NEA).
Drago & Schaff
Música y posproducción de audio para teaser
- Premio: Flor, de Fernando del Castillo.
Zub Sonido
- Mención: armado de banda sonora para Puente Ojo, de Josefina Lens.
- Premio: 5 jornadas de mezcla para Tetas, de Angélica Germanetti.
Alanorte
- Menciones: Tornado del 97 (Paula Florencia Burna Elstner) y Rumores (Thomas Voloder Antenucci).
- Premio: una semana de equipamiento para Todo bien igual, de Victoria De Michele.
Alta Definición Argentina
- Premio: Conforming, color y DCP para Con locura y pasión, de Matías Gabriel Amuedo.
Premios ARAER
(Jurado: Santiago Carabante, Juan Manuel Jiménez, Silvina Fontelles y Guillermo Berger)
- Mención: Después de la maldición, los milagros.
- 3º Premio (500.000 pesos): Todo Bien Igual.
- 2º Premio (500.000 pesos): Rumores.
- 1º Premio (1 millón de pesos): Tornado del 97.
Premios Oficiales Ficer
(Jurado: Celina Murga, Juan Pablo Miller y Bárbara Francisco)
- 3º Premio (1 millón): Puente Ojo, de Josefina Lens.
- 2º Premio (1 millón): Agua Colorada, de Agustín de Torres.
- 1º Premio (2 millones): Tetas, de Angélica Germanetti.
Programación del viernes 28/11
Centro Provincial de Convenciones – Primer Piso
- 15:00 — Cine Infantil: Las aventuras de Super Hijitus
- 19:30 — Cine Entrerriano: El infierno de los vivos + cortos El reflejo del etnógrafo
Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo)
- 20:00 — Foco Agüero: Cartas a mis padres muertos
IAAER – Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861)
- 20:30 — Cinemateca presenta: Temporada de Rescate
- 23:59 — Cinemateca presenta: Señora de nadie, de María Luisa Bemberg
Centro Provincial de Convenciones – Primer Piso
- 22:00 — Correntada Cine Argentino: Belén, de Dolores Fonzi.