El Ficer premió a los proyectos destacados del Forum y continúa con programación gratuita en Paraná

28/11/2025

En el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), este jueves se realizó la premiación del Forum, el espacio dedicado a proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Las actividades continúan este viernes con entrada libre y gratuita. El evento es organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

El Forum funcionó durante las tres primeras jornadas del festival, con 26 participantes que atravesaron mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Doce proyectos compitieron por premios monetarios y servicios profesionales, mientras que los otros catorce —invitados especiales— accedieron directamente a instancias de acompañamiento profesional.

La ceremonia tuvo lugar en el predio del Mirador TEC. En la apertura, el director y guionista Nicolás Herzog sostuvo:
El Forum nació para construir un lugar donde la industria audiovisual pueda encontrarse, escucharse y proyectarse. Lo vivido estos días confirma ese camino”.

A su vez, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, señaló:
Pensar qué necesitamos para hacer nuestras películas en este contexto difícil es un desafío enorme. Este espacio existe también para acompañar y escuchar proyectos en su búsqueda de concreción”.

Ganadores

FILM COMMISSION DE SANTA FE

Dos pases directos para PULSAR 2026

  • Mención: Tetas, de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca (Córdoba).
  • Premios:
    • Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).
    • Todo bien igual (largometraje de ficción en desarrollo), de Victoria De Michele (Entre Ríos).

INSTITUTO AUDIOVISUAL DE MISIONES (IAAVIM)

Pase directo al Mercado Entre Fronteras 2026

  • Premio: Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner. Producción: Julieta B. Gómez (Entre Ríos).

FESTIVAL AUDIOVISUAL BARILOCHE (FAB)

Pases directos para FAB 2026

  • Mención: Tornado del 97, de Paula Florencia Burna Elstner.
  • 1º Premio: Todo bien igual, de Victoria De Michele.

Premios de la Industria

Machaco Films + Aramos Cine

Asesoría en coproducción internacional para mejor proyecto de cine de género

  • 1ª Mención: Perla Guaraní, de Gabriela Pastor. Producción: Ariana Aisemberg (Oficial NEA).
  • 2ª Mención: Flor, de Fernando del Castillo. Productora: Pamela Carlino (Pulsar Santa Fe).
  • 1º Premio: En la piel del familiar, de Emilio López. Productora: Bárbara Volpatti (Pulsar Santa Fe).

Estudio Silver

Traducción al inglés de un proyecto

  • Mención: Camino, de Germán Berger. Producción: Nahuel Balcarce (ARAER).
  • 1º Premio: Tetas, de Angélica Germanetti.

Cinetren y Meridiano

Tutorías en construcción de audiencias

  • Premios:
    • La suspensión del tiempo, de Marina Layana (FAB Río Negro).
    • Con locura y pasión, de Matías Gabriel Amuedo. Productora: Camila Belén Vera (Córdoba).

Mostra Cine

Asesoría en diseño de coproducción internacional al mejor proyecto con impacto social

  • Premio: Chalet, de Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Productora: Ana Taleb (Pulsar Santa Fe).
    Mostra Cine otorgó además un reconocimiento a dos jóvenes creadores por abordar la memoria desde la mirada de su generación.

Ajimolido Films

Asesoría en desarrollo artístico, financiación y comercialización

  • Premio: Silvestre, de Elián Guerin. Producción: Andrés Tes (Oficial NEA).

Drago & Schaff

Música y posproducción de audio para teaser

  • Premio: Flor, de Fernando del Castillo.

Zub Sonido

  • Mención: armado de banda sonora para Puente Ojo, de Josefina Lens.
  • Premio: 5 jornadas de mezcla para Tetas, de Angélica Germanetti.

Alanorte

  • Menciones: Tornado del 97 (Paula Florencia Burna Elstner) y Rumores (Thomas Voloder Antenucci).
  • Premio: una semana de equipamiento para Todo bien igual, de Victoria De Michele.

Alta Definición Argentina

  • Premio: Conforming, color y DCP para Con locura y pasión, de Matías Gabriel Amuedo.

Premios ARAER

(Jurado: Santiago Carabante, Juan Manuel Jiménez, Silvina Fontelles y Guillermo Berger)

  • Mención: Después de la maldición, los milagros.
  • 3º Premio (500.000 pesos): Todo Bien Igual.
  • 2º Premio (500.000 pesos): Rumores.
  • 1º Premio (1 millón de pesos): Tornado del 97.

Premios Oficiales Ficer

(Jurado: Celina Murga, Juan Pablo Miller y Bárbara Francisco)

  • 3º Premio (1 millón): Puente Ojo, de Josefina Lens.
  • 2º Premio (1 millón): Agua Colorada, de Agustín de Torres.
  • 1º Premio (2 millones): Tetas, de Angélica Germanetti.

Programación del viernes 28/11

Centro Provincial de Convenciones – Primer Piso

  • 15:00 — Cine Infantil: Las aventuras de Super Hijitus
  • 19:30 — Cine Entrerriano: El infierno de los vivos + cortos El reflejo del etnógrafo

Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo)

  • 20:00 — Foco Agüero: Cartas a mis padres muertos

IAAER – Sala Rubén Noble (Gregoria Matorras 861)

  • 20:30 — Cinemateca presenta: Temporada de Rescate
  • 23:59 — Cinemateca presenta: Señora de nadie, de María Luisa Bemberg

Centro Provincial de Convenciones – Primer Piso

  • 22:00 — Correntada Cine Argentino: Belén, de Dolores Fonzi.
