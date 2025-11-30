El Ficer entregó los premios de una edición histórica y con récord de convocatoria
La séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) tuvo su ceremonia de premiación este sábado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Las autoridades destacaron la masiva participación del público, con salas colmadas durante todas las jornadas, y definieron esta edición como “histórica” por el récord de espectadores. El festival, que concluye este domingo con nuevas proyecciones, es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer).
El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, celebró el impacto de esta edición: “El balance de esta séptima edición es muy claro: fue la más grande de nuestra historia. Tuvimos la mayor cantidad de público desde que existe el festival; las salas se llenaron todos los días y en la mayoría de las funciones no quedó un solo asiento libre. El público adoptó al Ficer como propio”, afirmó. Y agregó: “El Ficer hoy es un hecho cultural que nos define y nos proyecta como provincia al país y a Latinoamérica”.
El presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, sostuvo que “el Ficer sintetiza a una provincia que abre su corazón para seguir construyendo nuestro patrimonio con una sensibilidad única”.
A su vez, el director artístico del festival, Eduardo Crespo, destacó que el Ficer “encontró una identidad propia y se ha posicionado en el mapa de los festivales en la Argentina”.
La ceremonia contó además con la presencia del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y del secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.
Premios
Sección Oficial (premio del Jurado):
Galardón compartido entre La noche está marchándose ya, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y Dice que¿, de Alejandro Fernández Mouján, quien celebró: “Es una emoción enorme este premio en este festival que es lo más grande que hay”.
Se otorgó una mención especial al trabajo de montaje de El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas y editada por Florencia Gómez García.
Cortos entrerrianos (premio del Jurado):
Ganadora: Que te atraviese el río, gurí, de Martina Cardozo Beker.
Menciones: Intermitentes, de Lucía Oliver; y Parte del río, de Fernando Solanas e Irina Muñoz.
Premios del público Ojo Pez:
- Más votada: El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.
- Cortos Entrerrianos: Lito y sus amigos, de Ricardo Jaimovich.
- Cine Internacional: Carta a mis padres muertos, de Ignacio Agüero.
- Correntada Cine Argentino: Caían del cielo, de Rubén Plataneo.
- Cine Entrerriano: El infierno de los vivos, de Alberto Gieco.
Otros premios:
- DAC Género a la mejor directora de la Sección Oficial: Cecilia Kang por Hijo Mayor.
- Premio Tilda Thamar a la Trayectoria: para el director invitado Ignacio Agüero, quien expresó: “Me sorprendió la calidad de este festival y ser parte ha sido un honor”.
También fueron distinguidos Paula Félix-Didier, directora del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, y el crítico y programador Luciano Monteagudo, quien llamó a “cuidar este festival que sigue creciendo”.
La jornada incluyó además un taller de animación para infancias y la proyección de videominutos producidos por la Escuela Itinerante de Cine Entrerriano, impulsada por el Iaaer y la ARAER, en distintas localidades. También se proyectó Un cabo suelto, dirigida por Daniel Hendler, quien estuvo presente y dialogó con el público.
Funciones de este domingo:
- 15 hs – Cine Círculo: El mensaje
- 16.30 hs – Las Tipas: La noche está marchándose ya
- 18 hs – Cine Círculo: Gigantes
- 19 hs – Las Tipas: Las corrientes
- 20.30 hs – Cine Círculo: La virgen de la tosquera
- 21.30 hs – Las Tipas: Cartas a mis padres muertos
Más información en el sitio oficial del festival.