El Ficer continúa con proyecciones, actividades especiales y nuevas distinciones
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), continúa este miércoles con una amplia programación de proyecciones y actividades especiales, todas con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada inaugural se entregaron distinciones a la trayectoria y al aporte al cine, marcando el inicio de una nueva edición del evento audiovisual más importante de la provincia.
Programación destacada del miércoles
- Cine Infantil: comienza con la proyección de Checker Tobi, de Johannes Honsell, desde las 15, en el primer piso del CPC.
- Cine Internacional: se presentará Con Hasan en Gaza, de Kamal Aljafari, a las 15 en Cine Las Tipas (Corrientes y San Lorenzo).
- Sección Oficial: a las 19.30 se proyectará Museo de la subversión, de Francisco D´Eufemia, junto al cortometraje entrerriano Parte del río, de Fernando Solanas. Será en la Sala Verónica Kuttel – La Vieja Usina (Gregoria Matorras 859).
- Foco Ignacio Agüero: proyección de Cien niños esperando un tren, a las 20, junto al cortometraje Puro andar, de Luciana Decker Orozco, en la Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).
- Cine entrerriano: estreno de Emboscada, de Mauro Bedendo, acompañado del cortometraje El viaje, de Julio Gómez. A las 22 en el primer piso del CPC.
- Cinemateca Presenta: proyección de Los inundados, de Fernando Birri, a las 23 en la Sala Rubén Noble del IAAER.
Distinciones a referentes del cine entrerriano
El Ficer otorga el tradicional premio Tilda Thamar, que en esta séptima edición reconoce a cinco personalidades. En la ceremonia de apertura fueron homenajeadas dos figuras emblemáticas para el cine provincial.
Por un lado, la directora, guionista y productora paranaense Celina Murga recibió una distinción por su trayectoria nacional e internacional, además de su aporte al festival, que presidió en dos oportunidades y en cuyo Forum integra actualmente el jurado.
También fue distinguido Fabián Muteverría, referente histórico del IAAER, por su labor difundiendo el cine “en todos y cada uno de los rincones de la provincia”, promoviendo el interés por el séptimo arte en varias generaciones.
“Sin equipo las cosas no funcionan, este reconocimiento es al trabajo de todos. Es la pasión por lo que uno hace en el día a día, haber conocido la provincia entera llevando el cine”, expresó Muteverría al recibir el premio de manos del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.
Y agregó: “La ruralidad de muchos lugares era una cosa que desconocía y que ahora valoro mucho gracias a la experiencia con el Cinemóvil y tanta gente que voy conociendo”.