El FICER 2025 confirmó su programación y suma el nuevo espacio Ficer Forum para proyectos regionales
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) celebrará su 7° edición del 25 al 30 de noviembre en Paraná y subsedes de la provincia, con entrada libre y gratuita. El evento, organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), se ha consolidado como una cita clave del panorama cinematográfico regional y nacional, ofreciendo proyecciones, foros, talleres, charlas y diversas actividades culturales.
La programación 2025
La película de apertura será “El mensaje”, dirigida por Iván Fund, obra que ganó el Oso de Plata del Jurado en el Festival de Cine de Berlín 2025. Integran el elenco Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato.
La clausura contará con la proyección de “Un cabo suelto”, dirigida por el realizador uruguayo Daniel Hendler, con las actuaciones de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf.
Secciones del festival
El FICER ofrecerá dos secciones competitivas —Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos— junto con panoramas regionales, cine internacional, actividades especiales, presentaciones de libros, charlas abiertas, talleres para todas las edades, música en vivo e invitados destacados.
En Paraná, las sedes serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el Centro Cultural La Vieja Usina, la Sala Noble del IAAER, el Cine Círculo y Cine Las Tipas.
Novedad 2025: el Ficer Forum
Una de las incorporaciones más importantes es el Ficer Forum, un espacio dedicado a la industria audiovisual para proyectos de primeras y segundas películas en desarrollo. Está dirigido a cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba.
Se recibieron más de 75 propuestas, de las cuales 12 fueron seleccionadas para participar de mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching, compitiendo por premios monetarios y servicios profesionales. Otros 14 proyectos invitados accederán a apoyos técnicos.
Objetivos de la edición 2025
Con una selección curada de cine nacional, internacional y regional y un acompañamiento creciente del público y del sector audiovisual, el FICER se reafirma como uno de los eventos más relevantes del país.
El festival sostiene su objetivo central: abrir pantallas, tender puentes y celebrar el cine como espacio de encuentro entre historias, territorios y generaciones.
La edición 2025 incluirá secciones como Premio Ojo Pez, Sección Internacional, Sección Oficial, Fronteras Abiertas y el Foco Agüero, dedicado al documentalista chileno Ignacio Agüero.
Link para acceder a la programación completa: Grilla de Actividades FICER 2025.