El FEICAC 2025 se presentó en universidades, centros culturales y espacios comunitarios de Paraná
Durante septiembre y octubre se desarrollaron múltiples reuniones informativas del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC) 2025, con el objetivo de acompañar a trabajadores y trabajadoras de la cultura en la elaboración de sus proyectos.
Las instancias se llevaron adelante en diversos espacios de la ciudad y del área metropolitana, en articulación con universidades, instituciones educativas, centros culturales y comunitarios. El propósito fue acercar la propuesta a todos los sectores y garantizar el acceso a la información sobre la convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 24 de octubre.
Los encuentros se realizaron en: Almacén de los 33, Casa Boulevard, Centro Cultural La Hendija, CIC Este, CIC Humito, Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, Facultad de Ciencias de la Educación – UNER (Auditorio Rodolfo Walsh), Facultad de Trabajo Social – UNER, Galería y Centro Cultural Proyecto ERARTE, INES – CONICET – UNER, Red Intersectorial de Puerto Viejo, Teatro Municipal 3 de Febrero y Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Sede Paraná.
Además, se llevó adelante una reunión cerrada destinada exclusivamente a tutores y tutoras del programa en la Facultad de Trabajo Social (UNER).
Estas acciones forman parte del proceso de acompañamiento y fortalecimiento institucional del FEICAC, que tiene como finalidad ofrecer orientación técnica y conceptual para la presentación de los proyectos.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó que “estas reuniones nos permiten llegar a todos los barrios y espacios de formación, garantizando que la herramienta esté al alcance de cada trabajador y trabajadora de la cultura”.
Por su parte, la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, subrayó que “el FEICAC es una política pública sostenida con recursos municipales, que se consolida gracias al diálogo con las universidades y las instituciones locales. Es una forma concreta de fortalecer el entramado cultural de Paraná”.
El FEICAC es una política pública que promueve la producción artística, cultural y científica local, y que refuerza el trabajo de artistas, gestores y gestoras de la ciudad. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de octubre en mi.parana.gob.ar.
Las bases y condiciones se encuentran disponibles en parana.gob.ar/convocatorias
Consultas: feicac@parana.gob.ar