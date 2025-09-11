El FBI recuperó el arma del ataque a Charlie Kirk y afirma tener buenas imágenes del atacante
El FBI continúa investigando el asesinato del activista político conservador Charlie Kirk, ocurrido en la Universidad del Valle de Utah, y aunque aún no se ha confirmado la identidad del atacante, las autoridades recuperaron el arma utilizada y cuentan con un video confiable del presunto tirador, informaron en una conferencia de prensa este jueves.
Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Salt Lake City, evitó revelar si se conoce la identidad del sospechoso. Sí indicó que se trataría de un joven de edad universitaria, que se mimetizó entre la multitud del campus.
El FBI ha logrado rastrear los movimientos del atacante mientras huía hacia el vecindario cercano, y analiza pruebas como huellas dactilares, ADN y objetos relacionados con el ataque, entre ellos un destornillador y un rifle con inscripciones culturales garabateadas, hallados en el bosque donde se cree que se utilizó el arma. Según las autoridades, el destornillador podría haber servido para desmontar y volver a montar el rifle, facilitando su ocultamiento en un bolso o entre la ropa.
Bohls confirmó que tienen imágenes del sospechoso, pero aún no pueden detallar su rostro. “Las publicaremos en breve”, dijo, y aclaró que no creen que la comunidad esté en riesgo: “Fue un ataque selectivo”.
El ataque ocurrió mientras Kirk hablaba ante una multitud en un evento universitario. El influencer recibió un balazo en el cuello, cayendo al suelo mientras los asistentes entraban en pánico. Las autoridades informaron que el tirador disparó desde un techo cercano, y permanece prófugo a pesar del operativo conjunto del FBI, agencias estatales y locales.
Se estableció una línea digital para que el público aporte pistas, y aunque dos personas fueron inicialmente detenidas para interrogatorio, fueron liberadas al descartarse su vinculación con el ataque. Una de ellas enfrenta cargos por obstrucción a la justicia.
El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como un asesinato político, advirtiendo al tirador: “Te encontraremos, te juzgaremos y te haremos responsable en toda la extensión de la ley”.
El ataque a Kirk se enmarca en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos, que incluye intentos de asesinato contra Donald Trump en 2024, el asesinato de la congresista demócrata Melissa Hortman y su esposo, y ataques a funcionarios y legisladores de distintos estados. Partidarios de Trump describieron a Kirk como un “mártir” de los valores conservadores y cristianos.