El ex número dos de Caputo reveló que el nuevo IPC estaba listo en 2024 y el ministro lo cruzó: “Deambula por TV para desacreditarnos”
En una semana atravesada por la salida de Marco Lavagna del Indec y la polémica generada por los cambios en el sistema de medición de la inflación, el exviceministro de Economía Joaquín Cottani aseguró que el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) estaba listo a mediados de 2024, cuando dejó el cargo y fue reemplazado por José Luis Daza.
Además, afirmó que el ahora exdirector del organismo había aceptado ponerlo en pausa hasta septiembre de ese año debido al contexto económico de ese momento. Pero Cottani reclamó que el nuevo índice ya debería estar en aplicación. Sus declaraciones enfurecieron a Caputo, que este miércoles a la noche le contestó: “Me parece muy bajo lo que está haciendo”.
“Creo que hubo una mala reacción del Gobierno en este tema, que es de larga data, porque cuando yo estaba, el índice estaba listo y la idea era que saliera en 2024“, expresó en declaraciones a Ahora Play.
“Incluso tuve una reunión con Marco Lavagna porque quería definir la fecha y estaba dispuesto a postergar lo que originalmente había sido previsto para junio hasta septiembre, aunque no había ninguna razón para postergarlo demasiado”, detalló sobre la concesión que se hizo en ese momento y que, a su juicio, se extendió más de la cuenta.
El exfuncionario, vinculado con Domingo Cavallo y que fue el segundo del ministro Luis Caputo durante los primeros siete meses de la administración libertaria, remarcó que la conversación con Lavagna fue al principio del mandato de Javier Milei, ya que dejó el cargo en junio de 2024.
En esa línea, Cottani señaló que la actitud del Gobierno en aquel entonces se podía entender a partir de la baja inflacionaria que se estaba produciendo. Según evaluó, seguramente, “fuera pertinente no hacer demasiado ruido con otra cosa”.
“El problema es conocido. El índice nuevo tiene una mayor ponderación para los servicios, lo que incluye los servicios públicos que debían ajustarse por encima del promedio para reducir subsidios, y eso podía tener un impacto sobre la inflación en un momento en que se buscaba controlar las expectativas”, explicó.
“No tenía sentido demorar el nuevo IPC”, dijo el ex número dos de Caputo
Desde su punto de vista, una vez que el índice de precios bajó a niveles en los que comenzó a sostenerse, “no tenía mucho sentido demorar la publicación del índice”. Aclaró también que ese punto había sido acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que había financiado con un programa de asistencia técnica la revisión del índice.
El exfuncionario enfatizó que la actualización de la canasta básica es una práctica habitual en los países, con ponderaciones que luego se van ajustando.
También deslizó nuevos cuestionamientos al señalar que cuando el Gobierno controla el tipo de cambio e introduce una política de liberación comercial que reduce el precio relativo de los bienes respecto de los servicios, eso tiene un impacto, sobre todo si al mismo tiempo se recomponen los precios relativos de los servicios públicos.
“Ese es el trasfondo, pero el efecto marginal que tiene no es muy grande a este nivel de inflación”, afirmó Cottani, quien agregó una sugerencia de “sinceramiento cambiario” y advirtió que podría tener impacto inflacionario.
El enojo de Caputo: “Deambula por TV para desacreditarnos”
Tras las declaraciones de Cottani, que también se mostró crítico en Radio con Vos, el exviceministro recibió una dura respuesta de Luis Caputo.
“Yo lo puse de viceministro porque me lo pidió Cavallo. La verdad es que no funcionó”, respondió tajante el ministro.
“Yo no sé si habrá quedado molesto. Lo que no hizo nunca en su vida fue dar un reportaje. Ahora se la pasa deambulando por medios tratando de desacreditarnos. Me parece muy bajo“, añadió.
La negativa de Milei a implementar la nueva metodología
Desde el Gobierno explicaron que la renuncia de Lavagna fue “por una diferencia en torno a la implementación de la nueva metodología del Indec”.
“Él quería implementarla ahora, mientras que el Presidente y el ministro de Economía siempre sostuvieron que debía aplicarse una vez que el proceso de desinflación estuviera completamente consolidado”, señalaron.
“De hecho da prácticamente igual, el año pasado daba prácticamente lo mismo”, dijo Caputo. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró que fue “por instrucción del Presidente” que se frenó el cambio de metodología por motivos de transparencia y para evitar interpretaciones erróneas.