El ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo advirtió hoy que el Gobierno nacional está “desmantelando” el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, luego del despido de seis de los 13 miembros del personal de este área.
Desde el año 2008 este programa atiende y deriva a personas gestantes, bebés y niños con patologías cardíacas complejas para que reciban intervenciones en 15 centros de salud especializados que se ocupan de minimizar los riesgos de fallecimiento de los pacientes.
Para Arroyo, se trata de “una decisión cruel que pone en riesgo la vida de 7000 bebés que nacen cada año con estas malformaciones”.
“Sin Estado no hay salud ni futuro para nuestros pibes”, concluyó el ex diputado nacional.
Este martes, la diputada nacional de Unión por la Patria Lorena Pokoik presentó un proyecto de resolución con un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explicite sus intenciones respecto del programa.