El Estado entrerriano acompaña la Liga Provincial Recreativa de Adultos Mayores de tenis de mesa
La Liga Provincial Recreativa de Adultos Mayores de tenis de mesa, que reúne delegaciones de distintas ciudades y promueve la actividad física y el encuentro social en personas mayores, contó con el acompañamiento del Estado entrerriano. La iniciativa, recientemente conformada, apunta a fortalecer la práctica deportiva y los espacios de integración en todo el territorio provincial. La primera fecha se disputó en la ciudad de Hernández.
La jornada fue organizada por la Liga Recreativa de Adultos Mayores con el apoyo de la Asociación Paranaense de Tenis de Mesa y de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes.
El evento contó con la presencia de Silvina Wiliezko, coordinadora de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes, en representación del secretario Sebastián Uranga. La funcionaria destacó el compromiso de los participantes y agradeció “por su dedicación, su entusiasmo y compromiso para que estas actividades crezcan en nuestro territorio entrerriano y sean ejemplos para replicar”.
Además, remarcó que “la Coordinación de Adultos Mayores está a disposición para seguir trabajando junto al municipio, la comunidad y el Estado presente, con el objetivo de que estas propuestas continúen creciendo y puedan replicarse en otros lugares”.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados Nacional y Provincial de Hernández y reunió delegaciones de Santo Tomé, Santa Fe, Paraná, Libertador San Martín, Hernández, Ramírez, Concepción del Uruguay y Colón, en una propuesta que combinó competencia recreativa y convivencia comunitaria.
Durante el acto de apertura, autoridades locales dieron la bienvenida y resaltaron el valor de la iniciativa. En tanto, el responsable de la liga explicó el proceso de conformación del certamen, que surgió a partir del trabajo articulado entre jubilados, el municipio y organismos provinciales.
En el marco de la jornada, el kinesiólogo paranaense Carlos Fernández brindó una charla sobre los beneficios cognitivos y físicos del tenis de mesa en adultos mayores, destacando su aporte a la salud integral y a la estimulación mental.
La actividad tuvo como antecedente el acercamiento, a mediados de 2025, de un grupo de jubilados de Hernández a la Secretaría de Deportes, donde manifestaron su interés en desarrollar la disciplina y recibieron asesoramiento y acompañamiento para avanzar en la organización. Ese trabajo conjunto permitió consolidar la estructura que hoy dio inicio formal a la Liga.