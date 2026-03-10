El Equipo Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Forense identificaron los restos de 12 víctimas de la última dictadura
La Justicia Federal de Córdoba, junto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), logró identificar los restos de 12 personas asesinadas durante la última dictadura cívico militar, que se encontraban enterrados en el predio del ex centro clandestino de detención La Perla.
El anuncio fue realizado por el Juzgado Federal Nº3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, dirigida por Juan Miguel Ceballos.
Según se informó oficialmente, el hallazgo se produjo durante excavaciones realizadas en el sector denominado Loma del Torito, dentro del predio que perteneció al centro clandestino. En ese marco, se obtuvo “un resultado parcial” en la identificación genética de 12 víctimas.
Las autoridades indicaron que una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos se brindará información más detallada sobre las identidades de las personas identificadas.
El anuncio se produce a pocos días de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fecha en la que se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Trabajo de búsqueda e identificación
La investigadora del EAAF a cargo del proyecto en La Perla, Silvana Turner, explicó durante una conferencia de prensa que el predio donde se realizaron las excavaciones tiene aproximadamente 14 mil hectáreas.
La zona de búsqueda pudo delimitarse a partir de una fotografía aérea tomada en 1979. “Pudimos acotar el área a un perímetro de aproximadamente 10 hectáreas”, detalló.
La especialista señaló además que a cinco días de iniciadas las tareas se produjo el primer hallazgo de restos óseos dispersos en el sedimento explorado.
“No se trata de una fosa con cuerpos articulados. Debemos continuar el trabajo en el terreno para comprender la dimensión y las características de los hallazgos”, explicó.
Por su parte, Anahí Ginarte, directora del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y exintegrante del EAAF, indicó que el lugar fue seleccionado tras cruzar la fotografía aérea con testimonios incorporados a la causa judicial y con investigaciones históricas realizadas por el equipo de antropología forense.
En tanto, el fiscal de la causa, Facundo Trotta, destacó que el hallazgo es resultado de años de investigación y convocó a quienes puedan aportar información a acercarse a la fiscalía, al juzgado o al EAAF.
Qué fue el centro clandestino La Perla
La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico militar en Argentina. Operó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez.
El lugar formaba parte de una red represiva que incluía otros centros clandestinos y dependencias policiales y militares de la provincia de Córdoba, integradas dentro de la denominada “zona 3”, una de las áreas en las que las Fuerzas Armadas dividieron el país para organizar el sistema represivo.
Entre 1979 y 2007, el predio funcionó como guarnición militar del Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada 4 del III Cuerpo de Ejército.
Actualmente, el sitio funciona como un espacio de memoria, destinado a preservar y difundir lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Argentina.