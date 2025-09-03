El EPRE aprobó un nuevo cuadro tarifario con aumentos en Entre Ríos
En línea con los anuncios del gobierno nacional sobre incrementos en las tarifas de electricidad, el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el servicio eléctrico en la provincia.
La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 151/2025, entró en vigencia el 1º de septiembre y ajusta los precios en respuesta a las subas del costo de la energía a nivel nacional, al tiempo que ratifica la continuidad de un subsidio provincial para los usuarios más vulnerables.
El aumento se explica por la actualización de los precios mayoristas de la energía, establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación. La resolución indica que, para el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre de 2025, se aplican los nuevos Precios de Referencia de la Potencia (Potref) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que impacta directamente en la factura final de los usuarios.
A pesar del incremento, el gobierno provincial decidió mantener medidas de alivio para los sectores de menores ingresos. El subsidio provincial continuará beneficiando a “usuarios residenciales urbanos y rurales comprendidos en el Segmento Nivel 2 – Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)”, otorgando un descuento del 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), aplicable hasta un consumo máximo de 300 kWh/mes.
Según lo informado por APF Digital, para garantizar claridad, las empresas distribuidoras deberán incluir en la factura de los usuarios beneficiados la leyenda: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.
Además, se mantiene el esquema de precios especiales para instituciones sin fines de lucro. Según las resoluciones nacionales, entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo continuarán pagando la electricidad al mismo precio que los usuarios residenciales de menores ingresos.