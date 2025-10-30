El entrerriano Lisandro Martínez volvió a entrenar en Manchester United a nueve meses de su lesión
Lisandro Martínez, el defensor argentino del Manchester United, volvió entrenarse con el grupo ocho meses después de la lesión en el ligamento cruzado en la rodilla izquierda que sufrió el 2 de febrero de este año mientras jugaba en su equipo contra el Crystal Palace, que lo obligó a pasar por el quirófano.
El entrerriano llevaba ya semanas entrenando en solitario y llegó a formar parte de la gira por Estados Unidos del equipo, aunque no pudo disputar ningún minuto. Su recuperación se ha acelerado en los últimos días y este jueves pudo incorporarse por primera vez a los ejercicios grupales junto al resto de sus compañeros.
La noticia se celebra en Manchester pero también en el corazón de la selección argentina, en la previa de una nueva convocatoria de cara a la ventana de noviembre donde el equipo de Lionel Scaloni viajará a Luanda, la capital de Angola, para enfrentar en un amistoso a la selección de ese país, ubicada en el puesto 89 del ranking FIFA, detrás de Zambia y Hatí.
Ese duelo será el viernes 14 de noviembre pero esa semana, pero antes y después del encuentro el plantel hará base y se entrenará en España.
Al entrenador argentino ahora se le abre la posibilidad de contemplar la posibilidad de contar con Licha para el Mundial 2026, el gran objetivo del futbolista nacido en Gualeguay hace 27 años. Tiene 26 partidos con la selección, cinco de ellos en el Mundial de Qatar 2022 y seis en la Copa América 2024, donde se afirmó como titular y convirtió su único gol, en el empate 1-1 contra Ecuador que se definió favorablemente a través de los penales.
La lesión sorprendió a Licha cuando atravesaba su mejor momento en el combinado nacional y será clave ver la manera en que regresa y se pone a ritmo de competencia, condición fundamental para la consideración del DT. En ese sentido, vale aclarar, aún no hay una fecha concreta para el regreso a los terrenos de juego para el defensor formado en las divisiones inferiores de Newell’s y con paso por el Ajax.
Desde que llegó del fútbol neerlandés en 2022, Lisandro ha disputado 91 encuentros con el Manchester United y ha marcado tres goles, erigiéndose como un jugador valioso dentro del contexto desfavorable y caótico que atravesaba el podoroso club inglés. En su vuelta, el argentino se va a encontrar al United en posiciones de Champions League y con tres victorias consecutivas por primera vez desde que Rúben Amorim se hizo cargo del equipo hace un año.
Los ‘Red Devils’ visitan este sábado al Nottingham Forest en el City Ground.