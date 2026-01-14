El entrerriano “Licha” Martínez tiene nuevo técnico en el Manchester United
Manchester United definió al reemplazante de Rubén Amorim y apostó por un hombre de la casa: Michael Carrick, ex mediocampista histórico del club, fue designado como nuevo director técnico y tendrá un estreno de máxima exigencia. Su debut será nada menos que en el clásico ante Manchester City, el próximo sábado, en un contexto complejo para los Diablos Rojos, que marchan séptimos en la Premier League, quedaron eliminados de la FA Cup y no disputan competencias internacionales esta temporada. Una semana más tarde, además, visitarán al Arsenal, líder del campeonato.
“El Manchester United se complace en anunciar el nombramiento de Michael Carrick como entrenador del primer equipo masculino hasta el final de la temporada 2025-26”, comunicó oficialmente la institución. En ese mismo anuncio, el flamante DT dejó en claro su compromiso: “Sé lo que se necesita para tener éxito acá; mi enfoque ahora está en ayudar a los jugadores a alcanzar los estándares que esperamos en este increíble club”.
La llegada de Carrick también impacta de lleno en el presente de Lisandro Martínez, que atraviesa la etapa final de recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensor argentino trabajará en los meses previos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México bajo la conducción de un entrenador que conoce en profundidad la función defensiva. Si bien Carrick fue mediocampista durante la mayor parte de su carrera, en sus últimos años se retrasó en el campo y acumuló experiencia en la organización del juego desde el fondo.
Carrick disputó 464 partidos con la camiseta del United, con hitos como la Champions League 2007-08 y cinco títulos de la Premier League, una trayectoria que la dirigencia considera clave para recuperar identidad y liderazgo en el plantel. Para Martínez, el semestre será determinante, a solo cinco meses del debut mundialista de la Selección Argentina ante Argelia, previsto en el Arrowhead Stadium de Kansas.
Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, el Manchester United no logró sostener un proyecto deportivo a largo plazo. El título más relevante desde entonces fue la Europa League 2016-17, un logro considerado insuficiente para la historia del club. En la presente campaña, además, sufrió duras eliminaciones ante Grimsby Town en la Copa de la Liga y Brighton en la FA Cup, partido que marcó el final del interinato de Darren Fletcher, quien regresará a su rol en divisiones juveniles.
La elección de Carrick no fue improvisada. La dirigencia evaluó otras opciones internas, como la continuidad de Fletcher o incluso un regreso de Ole Gunnar Solskjaer, pero terminó inclinándose por el ex volante central, que ya había tenido un interinato exitoso en 2021, con una racha invicta de tres partidos. Luego, entre 2022 y 2025, dirigió al Middlesbrough en la Championship.
El cuerpo técnico que lo acompañará estará integrado por Steve Holland, ex asistente de Gareth Southgate en la selección inglesa; Jonathan Woodgate; el defensor Jonny Evans y Travis Binnion. El objetivo inmediato es claro: pelear por la clasificación a la próxima Champions League.
La decisión fue respaldada por Wayne Rooney, máximo goleador histórico del club: “Michael es muy inteligente y la última vez lo hizo muy bien. Se va a ganar el respeto de los jugadores”, afirmó.
Puertas adentro, en Old Trafford saben que se trata de una solución de emergencia. Carrick se convierte así en el séptimo entrenador del club desde la salida de Ferguson, tras los ciclos de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Solskjaer, Erik ten Hag y Rubén Amorim, con la misión de despertar a un gigante que aún no logra reencontrarse con su mejor versión.